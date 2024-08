Z nožem ubil tri osebe in osem ranil, napadalec še na begu (FOTO in VIDEO)

Na uličnem festivalu v nemškem mestu Solingen je v petek pozno zvečer prišlo do napada z nožem, v katerem so tri osebe umrle, štiri pa bile huje ranjene. Napadalec je na begu, policija je sprožila obsežno iskalno akcijo, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnili predstavniki policije.

Napad se je zgodil na festivalu, ki sodi v okvir serije dogodkov v počastitev 650-obletnice zahodnonemškega mesta Solingen. Župan mesta Tim-Oliver Kurzbach je v izjavi, objavljeni na spletu, dejal, da je mesto v šoku in globokem žalovanju.

Napadalec je naključno napadal mimoidoče med mestnim festivalom, medtem ko so ljudje uživali v glasbi in drugih dogodkih, poroča Deutsche Welle. Policija je bila o napadu obveščena okoli 21.30, vendar je napadalec hitro pobegnil.

Motiv za napad za zdaj ostaja neznan, policija pa prosi prebivalce, naj ostanejo previdni in se izogibajo območju dogodka. Zaradi incidenta so bile vse nadaljnje prireditve v okviru praznovanja mestne obletnice odpovedane.

Napad v Nemčiji. FOTO: Ina Fassbender/Afp

