Ugasnilo osem mladih življenj: Spustite me noter, želim jih videti

Leto 2021 nam ni prizanašalo, kar se tiče tragedij, umorov, terorističnih napadov ter nesreč vseh vrst po celotnem svetu Tudi Slovencem so se v tujini marsikdaj zgodili neprijetne stvari. Naslednje novice so bile najbolj brane na našem portalu v rubriki 'Črna kronika na tujem' v letu 2021.

Umrlo osem mladih

Tragedija, od katere si v BiH še dolgo ne bodo opomogli, se je zgodila na prehodu v leto 2021, ko je v bližini Posušja življenje izgubilo osem mladih. V vikendu v vasi Tribistovo v občini Posušje so umrli štirje fantje in štiri dekleta, vsi letnik 2001. »Ne verjamemo, da se to dogaja. Včeraj smo se pogovarjali, imeli smo načrte,« so bile besede enega od svojcev pokojnega Ivana Miličevića. Skupaj z Ivanom, ki je bil star komaj 19 let, so preminuli tudi njegov vrstnik Stipe Romić, nato pa še Mirela Rezo, Žana Pavković, Mia Soldo, Stipe Pavković, Marija Pavković in Stjepan Jukić. Starši jih niti nekaj ur po smrti niso mogli videti, ker je morala policija njihova trupla prepeljati v univerzitetno klinično bolnišnico v Mostarju. »Naj jo vidim, objamem. Moram iti tja,« je ob dejstvu, da ne bo nikoli več videl svoje hčere, vpil obupani oče ene od pokojnic. Za njihovo smrt je bil kriv plinski grelec. V BiH so zaradi tragedije za 4. januar razglasili dan žalovanja .

Srbska vplivnica (21) napovedala svojo smrt?

Srbska youtuberka Kristina Kika Đukić (21) je naredila samomor. Kika je pred tem na instagramu objavila svojo zadnjo fotografijo, ob katerih je zapisala: »Vprašala me je: 'Kam?' Odgovorila sem ji: 'Na Luno.'« Številni menijo, da je s tem napovedala, kaj se bo zgodilo ...

Malčka našli neodzivnega

Dveletnega dečka, ki je neopaženo zapustil vrtec v Ludwigschorgastu na Bavarskem v Nemčiji, so našli nedaleč stran neodzivnega v meter in pol globokem bazenu na zasebni lastnini. Malček je kmalu zatem umrl v bolnišnici,

Pokol v mestu

Islamski borci so konec marca prevzeli nadzor nad mestom Palma na severu Mozambika. Pri tem so ubili več ljudi, najmanj enega tujega delavca. Domačini so začeli bežati, okoli 200 tujcev pa se je skrilo v hotel, ki so ga kasneje evakuirali .

Koronavirus in smrt

Truplo ženske je bilo po naključju odkrito v njenem domu v škotskem Aberdeenu, policijski preiskovalci pa menijo, da je umrla pred 12 leti. Christine Malley, katere truplo so našli, bi bila v teh dneh stara 80 let, vzrok za grozljivo odkritje pa je bil poziv k cepljenju proti covidu 19 .

Julija lani je Srbijo pretresla smrt policijskega inšpektorja Dejana Jovića (48), ki je v bolnišnici umrl domnevno za posledicami okužbe z novim koronavirusom. Njegov oče je letos za srbske medije dejal, da vzrok za Dejanovo smrt ni bila bolezen, temveč so ga po njegovem prepričanju likvidirali. Umor naj bi naročila sekretarka na notranjem ministrstvu .

Slovenski turisti na Hrvaškem

Na Hrvaškem je pijan Slovak (61) na plaži pred hotelom v Starigradu z ležalnika prevrnil Slovenko (30). Moški je ležalko, na kateri je ležala Slovenka, hotel zase.