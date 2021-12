21-letna vplivnica si je vzela življenje: ob njeni zadnji objavi vam bo zaledenela kri

21-letna srbska vplivnica, gamerka in youtuberka Kristina Kika Đukić naj bi storila samomor, o tem pa je javnost obvestila njena prijateljica in prav tako vplivnica Laura Tešanović. »Na našo veliko žalost vas moram obvestiti, da Kike ni več med nami. Rada bi izrazila sožalje njeni družini in vsem ljudem, ki so jo poznali in imeli radi ... Rada te imam, Kika, za vedno, počivaj v miru,« je na svojem instagramu objavila Kikina prijateljica Laura. Sodeč po Laurini predhodni objavi, v kateri je pustila kontaktne številke za pomoč v stiski, je Kika naredila samomor. Zadnja leta je bila pogostokrat žrtev spletnega nadlegovanja in nasilja, zato mnogi domnevajo, da je prav to razlog, da se je dekle zlomilo.

Od Kike so se na družbenih omrežjih poslovili številni srbski vplivneži, kot tudi vplivneži iz regije. Miloš Bajić, bolj znan kot Miloš HD, je tako zapisal: »Vse, kar bi rad povedal, in tega je res veliko, bi bilo zdaj odveč. Počivaj v miru, rad te imam in naj te angeli čuvajo.«

Kika je pred tremi tedni na instagramu objavila svojo zadnjo fotografijo, ob katerih je zapisala: »Vprašala me je 'Kam?', odgovorila sem ji 'Na Luno'. Številni menijo, da je s tem napovedala, kaj se bo zgodilo.