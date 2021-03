Pokol v mestu: turisti so se skrili v hotel, trupla ležala po ulicah

Islamski borci so ta konec tedna prevzeli nadzor nad mestom Palma na severu Mozambika. Pri tem so ubili več ljudi, najmanj enega tujega delavca. Francoski naftni velikan Total je zaradi napada začasno prekinil delo pri večjem plinskem projektu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Islamisti so napad na mesto Palma začeli v sredo. Domačini so začeli bežati, okoli 200 tujcev pa se je skrilo v hotel, ki so ga kasneje evakuirali, so v soboto sporočile varnostne sile. Okoli 80 oseb jim je uspelo rešiti, več vozil pa so prestregli skrajneži. Nekateri so bili ubiti, številnim pa je uspelo zbežati.Napad se je zgodil kmalu po tem, ko je Total napovedal obnovitev del na območju, kjer so jih zaradi prejšnjih napadov prekinili že pred časom.V zadnjem napadu je življenje izgubilo najmanj sedem delavcev, med njimi Južnoafričan. V napadu sicer ni bil ubit noben od delavcev, ki delajo za omenjeno naftno podjetje na polotoku Afungi, kjer se nahaja plinski projekt, so sporočili iz podjetja.Nevladna organizacija Human Rights Watch je sporočila, da so očividci poročali o truplih na ulicah in da so domačini bežali pred borci, ki so streljali vsepovprek.Mozambiška vlada se na napade ni odzvala od četrtka.