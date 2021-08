Pri Umagu aretirali Slovenca: ne boste verjeli, kaj je počel

V Umagu so v nedeljo z globo 20.800 kun (približno 2770 evrov) kaznovali slovenskega državljana (64) zaradi več cestnoprometnih prekrškov. Policisti so ga ustavili v Petroviji, kjer je vozil citroena s puljskimi registrskimi oznakami. Na vozilu so bile luči izklopljene, on pa je bil pijan (1,83 promila alkohola). Z vozilom je vijugal po cesti, za volan pa je sedel, čeprav nima vozniškega dovoljenja.



Hrvaški policisti so Slovenca aretirali in odpeljali na policijsko postajo do streznitve, nato pa pred sodnika, ki mu je naložil prej omenjeno denarno kazen, poročajo hrvaški mediji.

