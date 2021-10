Oče pokojnega policista Dejana (48): Ni umrl zaradi korone, likvidirali so ga

Julija lani je Srbijo pretresla smrt policijskega inšpektorja Dejana Jovića (48), ki naj bi v bolnišnici umrl za posledicami okužbe z novim koronavirusom. A njegov oče je zdaj za srbske medije dejal, da vzrok za Dejanovo smrt ni bila bolezen, temveč so ga po njegovem prepričanju likvidirali. Umor naj bi naročila sekretarka na notranjem ministrstvu.

Dejana zabodli v bolnišnici?

Oče Vukosav po poročanju Telegrafa od pristojnih zahteva, da ponovno raziščejo vso okoliščine sinove smrti. »Pred kratkim sem bil na upravi kriminalistične policije, kjer so obljubili, da bodo vse osvetlili. V zasebnih pogovorih so mi ljudje z ministrstva za notranje zadeve povedali, da je bil Dejan ubit, eden od njih celo trdi, da so ga zabodli v bolnišnici, kamor so ga sprejeli kot bolnika s korona boleznijo,« trdi skrušeni oče.

Pred sobo menda varnostniki

Vukosav je prepričan tudi, da pokojni sin Dejan sploh ni bil okužen s covidom-19. Kot trdi, takrat ni zbolel nihče v družini ali od tistih, s katerimi je bil v stiku. Sumljivo se mu zdi tudi, da je imel pred bolnišnično sobo varovanje. Varnostnike naj bi od tam umaknili dva, tri dni pred smrtjo. Z oddelka naj bi odstranili tudi dve medicinski sestri, ki sta menda ves čas skrbeli zanj.