Žalost do neba: deček (2) ušel iz vrtca in utonil v bazenu

Dveletnega dečka, ki je neopaženo zapustil vrtec v Ludwigschorgastu na Bavarskem v Nemčiji, so našli nedaleč stran neodzivnega v meter in pol globokem bazenu na zasebni lastnini. Malček je kmalu zatem umrl v bolnišnici.



Bavarska policija je sporočila, da je v torek neopažen zapustil vrtec, še vedno pa jim ni jasno, kako je lahko odšel in zašel v bazen, saj je vrtec ograjen. Ograja je za malčke dovolj velika ovira, prav tako v njej policija ni našla kakšne luknje, skozi katero bi se lahko stisnil.



Kriminalistična preiskava tragedije tako še vedno poteka. Predvidevajo, da je malček v bazenu utonil.

Komentarji: