Učiteljica Branka (30) umrla v nesreči, v avtomobilu tudi dvomesečni otrok

Srbijo jo pretresla nova tragedija. V prometni nesreči je umrla Branka Jovičin (30), učiteljica matematike iz vasi Kruščica pri Beli Cerkvi. Z avtomobilom je zapeljala s ceste in zadela steber. Njena dvomesečna hčerka, ki jo je peljala od zdravnika, je preživela. Odpeljali so jo v bolnišnico.



Tragedija se je zgodila v sredo okoli 17. ure. Domnevajo, da je učiteljici postalo nenadoma slabo, zaradi česar je nepričakovano zapeljala s ceste in trčila v obcestni steber. Zaradi silnega udarca je umrla na kraju nesreče. Z njo je bila v avtomobilu še dvomesečna hčerka, ki jo je peljala domov, potem ko sta opravili cepljene pri zdravniku. Njena starejša hčerka je medtem počakala doma, piše srbski Alo.



Po besedah sorodnikov je bila Branka v zakonu srečna in zdelo se je, da jim družinske sreče ne more nihče odvzeti. Na družbenih omrežjih je svoje družinske trenutke delila s prijatelji.



Sosedje so pojasnili, da Branka ni nikoli potarnala, da bi imela kakršne koli zdravstvene težave. »Živela je z možem Zoranom, ki je policist, otrokoma in s taščo. Za njo imam same lepe besede. Vsi smo v šoku. Kolikor vem, je otroka peljala na cepljenje.«



Dojenčico so sprejeli v bolnišnico. Kot pišejo srbski mediji, ni huje poškodovana.



Branko so v četrtek pokopali na lokalnem pokopališču, kjer se je zbralo veliko številko užaloščenih, med njimi tudi številni učitelji, dijaki in ljudje z vasi.



»To je strašno. Dva majhna otroka sta ostala brez mame. Dojenčica se je ne bo nikoli spomnila. Srce parajoče je. Na pogrebu smo vsi jokali,« je povedala ena od udeleženk pogreba.