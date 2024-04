Trupla male Danke Ilić še vedno niso našli: nekdanji policist ve, kako bodo primer rešili

Mineva 15. dan ko srbski policisti skušajo razvozlati primer dvoletne deklice Danke Ilić. Osumljeni so poročanju srbskih medijev imeli dovolj časa, da so njeno trupelce prestavili na neko oddaljeno mesto, smrt enega izmed osumljencev pa vse skupaj še dodatno zapleta.

»Iskreno menim, da je edina rešitev v njihovem priznanju,« je dejal nekdanji načelnih beograjske policije Marko Nicović za srbske medije.

Za deklico Danko se je vsaka sled izgubila 26. marca. Takrat naj bi tudi umrla, a njenega trupla še vedno niso našli, čeprav je od takrat minilo že 15 dni.

Policisti v povezavi s tem zločinom aretirali dva komunalna delavca Dejana D. in Srđana J. Odredili so jima 30-dnevni pripor, v petek 5. aprila pa so na zaslišanje privedli še brata in očeta osumljenega Dejana. Sumijo ju, da sta pomagala skriti in premakniti trupelce na drugo lokacijo.

»Če bi bilo detece skrito kje v bližini, sem prepričan, da bi jo policisti do zdaj že našli. Vse se komplicira, ker trupla ni. Na drugi strani vse otežuje tudi smrt brata osumljenega, ki je prav tako bil osumljen, da je pri zločinu sodeloval. Imamo eno zgodbo, ki jo ponavljajo v nedogled. Policija opravlja svoje delo, a meni se zdi, da je edina rešitev priznanje osumljencev,« je dejal Nicović.

Na vprašanje, zakaj osumljeni nisto pomagali otroku je dejal, da v trenutku strahu ludje delujejo drugače. »V tem primeru imamo ljudi, za katere se govori, da niso znani po incidentih, da so mirni in zadržani. Postavlja se vprašanje, kako so lahko trčili v otroka in mu niso pomagali. V takšnih trenutkih, ko se nekaj zgodi, ljudje reagirajo panično in se želijo zavarovati. Zato je pomembno, da od njih dobimo priznanje, da najdemo truplo in da gre primer na sodišče in da se zadeva zaključi tako kot se mora, pa če je to še tako zelo žalostno,« je še zaključil.