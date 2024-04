Tragično: Stara je le 28 let, a v maju načrtuje svojo smrt

Fizično zdrava, 28-letna Zoraya ter Beek, ki živi v majhnem nizozemskem mestu blizu nemške meje, na prvi pogled izgleda popolnoma zdrava.

Kljub temu bo maja letos umrla. Tako se je odločila, ker ji psihiatri ne morejo več pomagati s številnimi mentalnimi težavami: hudo depresijo, avtizmom in mejno osebnostno motnjo.

The Free Press razkriva, da bo 28-letna Zoraya maja evtanazirana, to pomeni, da bo umrla s pomočjo zdravnikov. Dejala je, da ji je psihiater rekel: »Nič več ne moremo narediti zate. Nikoli ne bo bolje.«

Ker so bile možnosti zdravljenja izčrpane, se je odločila, da prekine svoje življenje. »Vedno sem bila zelo jasna, da če ne bo bolje, ne morem več živeti tako,« je rekla. Niti njena družina niti njen 40-letni ljubeči fant – ki bo ob njej v zadnjih trenutkih – je nista mogla odvrniti.

Ni zmogla običajnega življenja

Ter Beekova je nekoč želela postati psihiatrinja, a nikoli ni zmogla končati šolanja ali začeti kariere. Povedala je, da to otežujejo njena depresija in avtizem ter mejna osebnostna motnja. Zdaj je od življenja izčrpana.

Leta 2022 je v Sloveniji samomor storilo 321 moških in 81 žensk.

O svoji odločitvi pravi: »Na to ne gledam kot na odhod svoje duše, ampak bolj kot to, da se bom osvobodila življenja.«

Zadeva je vzbudila veliko pozornosti na družbenih omrežjih, saj je Zorayi veliko neznancev poslalo sporočila, naj si premisli. Ona pa ostaja neomajna. Opis njenega računa X (nekdanji Twitter), ki je zaradi medijske pozornosti zdaj zaseben, se kratko glasi: »BREZ 'medicinskih' ali 'duhovnih' nasvetov.«

28-letnica že ve, kako in kje bo umrla

Doma ji bodo dali dve zdravili - najprej pomirjevalo in nato zdravilo, ki povzroči srčni zastoj. Kot je zapisano v njeni oporoki, želi, da bi jo kasneje kremirali in njen pepel raztrosili v bližnjem gozdu, na mestu, ki sta ga izbrala s partnerjem.

Theo Boer, profesor zdravstvene etike na protestantski teološki univerzi v Groningenu, ki je bil desetletje član odbora za pregled evtanazije na Nizozemskem, je za The Free Press povedal: »V komisijo za pregled sem vstopil leta 2005 in bil del nje do leta 2014. V teh letih sem videl, da se je nizozemska praksa evtanazije razvila od smrti kot zadnje možnosti do smrti kot privzete možnosti.« Na koncu je odstopil.

»Malo me je strah smrti, ker je to največja neznanka,« pravi Zoraya. »V resnici ne vemo, kaj pride - kaj, če ni ničesar? To je strašljiv del.«

Leta 2001 je Nizozemska kot prva država na svetu uzakonila evtanazijo. Od takrat so se zapornice odprle - argument o »spolzkem pobočju« pa se je izkazal za resničnega. Leta 2023 je država zabeležila 9068 smrti zaradi evtanazije, kar predstavlja 5,4 % vseh smrti v državi, to je 5,1 % več od prejšnjega leta.

Trenutno mora pacient, da bi bil kvalificiran za postopek na Nizozemskem, doživljati neznosno trpljenje (bodisi fizično ali duševno) brez obetov na izboljšanje – to je pogoj.

Tudi nekdanji premier umrl s pomočjo zdravnikov

Februarja sta se 93-letni nekdanji nizozemski premier Dries van Agt in njegova žena odločila za to možnost in se med smrtjo držala za roke.

Van Agt bi lahko to storil tiho in brez medijske pokritosti, namesto tega se je znani par odločil, da bo svojo smrt obarval politično. Vso dediščino naj bi zapustila organizaciji, ki je prispevala k temu, da je asistirani samomor družbeno bolj sprejemljiv.

Nekateri ne vidijo več poti naprej. FOTO: Tommaso79 Getty Images

Elke Swart, tiskovna predstavnica centra za evtanazijo, ki na Nizozemskem ugodi želji po evtanaziji približno 1000 ljudem na leto, je dejala, da so prošnje vsakega para za pomoč pri smrti, pregledane pod strogimi pogoji, od vsakega partnerja posamično.

»Zanimanje za to narašča, a je še vedno redko,« je dejala. »Čisto naključje je, da dva človeka hkrati neznosno trpita brez možnosti olajšanja ... in da si oba želita evtanazije.«

Evtanazija in pomoč pri samomoru sta na Nizozemskem legalna od leta 2002 za šest bolezenskih stanj, vključno z neznosnim trpljenjem brez možnosti izboljšanja in dolgotrajno, neodvisno željo po smrti. Željo mora potrditi tudi drugi specialist., navaja Guardian.

Čeprav pari predstavljajo majhen odstotek smrti zaradi evtanazije – 8720 primerov ali 5,1 % vseh smrti na Nizozemskem leta 2022 – je Fransien van ter Beek, ki predseduje fundaciji NVVE za evtanazijo, dejala, da veliko ljudi izraža to željo. Dodala je: »Vendar se ne zgodi prav pogosto, ker to ni lahka pot.«