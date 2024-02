Evtanazija v paru: nekdanji premier in žena umrla z roko v rok

Nekdanji nizozemski premier, Dries van Agt, je umrl s pomočjo zakonite evtanazije ob boku svoje žene Eugenie. Oba sta bila stara 93 let.

Par je umrl v ponedeljek, 5. februarja, v njegovem rojstnem mestu Nijmegen, je v petek sporočil The Rights Forum, organizacija za človekove pravice, ki jo je ustanovil Agt. »Umrl je skupaj in z roko v roki s svojo ljubljeno ženo Eugenie van Agt-Krekelberg, s katero sta bila par več kot sedemdeset let in ki jo je vedno imenoval 'moje dekle',« so še zapisali.

Nista mogla živeti drug brez drugega

Nekdanji premier je leta 2019 utrpel možgansko krvavitev med govorom na spominski slovesnosti za Palestince. Po krvavitvi si nikoli ni popolnoma opomogel. Palestinski tematiki je sicer posvetil zadnja desetletja svojega življenja.

Oba z ženo sta bila bolna, vendar »nista mogla živeti drug brez drugega,« je direktor povedal neprofitne organizacije, Gerad Jonkman, za televizijsko hišo NOS.

Dvojna evtanazija ali dve osebi, ki hkrati prejmeta smrtonosno injekcijo, je na Nizozemskem še vedno razmeroma redka, vendar počasi pridobiva na prepoznavnosti, poroča portal. Leta 2022 se je za smrt v paru odločilo 29 parov, v primerjavi z le šestnajstimi, ki so se zanjo odločili leta 2021, in trinajstimi leto poprej.

Borec za pravice Palestincev

Van Agt je v svoji dolgi karieri opravljal več političnih funkcij, nizozemski premier je bil med letoma 1977 in 1982.

Po obisku v Izraelu leta 1999, je sicer krščanski demokrat postal vse glasnejši glede podpore palestinskemu ljudstvu. Leta 2009 je ustanovil The Rights Forum, ki se zavzema za 'pravično in trajnostno nizozemsko in evropsko politiko glede vprašanja Palestine/Izraela.'

Nizozemski predsednik vlade Mark Rutte, ki je van Agta označil za svojega 'pra-pradedka na položaju premierja', se svojega predhodnika spominja kot pristnega človeka. »S svojim pisanim, edinstvenim jezikom, jasnimi prepričanji in neposrednim nastopom, je Dries van Agt dal barvo in vsebino nizozemski politiki v času polarizacije in menjave strank,« je dejal.

Pohvalila ga je tudi nizozemska kraljeva družina: »Prevzel je upravno odgovornost v turbulentnem času in uspel navdihniti mnoge s svojo osupljivo osebnostjo in barvitim slogom,« so v skupni izjavi zapisali kralj Willem-Alexander, kraljica Máxima in princesa Beatrix.