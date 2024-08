Tragična smrt gimnastičarke (23): želela se je fotografirati, padla z višine 80 metrov?

Umrla je Natalia Štichova (23), ena najbolj obetavnih čeških telovadk, pišejo tamkajšnji mediji. Umrla je v tragični nesreči 21. avgusta.

»Z globoko žalostjo sporočamo, da nas je v tragični nesreči za vedno zapustila naša čudovita prijateljica, gimnastičarka, reprezentantka in trenerka Natalka Štichova. Izgubila je boj za življenje 21. avgusta ob 5.30 zjutraj,« je na Instagramu objavil TJ Klub Sokol Pribram.

»Natalka je v svojem kratkem življenju osrečevala vse okoli sebe in tako se je bomo spominjali za vedno. Celotni družini in bližnjim prijateljem izrekamo globoko sožalje ter pošiljamo veliko moči in podpore. Da bi se poklonili naši Natalki, lahko pridete in prižgete svečko neposredno pri naši hiši,« so dodali.

Vzrok nesreče ni znan

»Padla je z višine približno 80 metrov. Ne bomo vedeli, ali ji je zdrsnilo ali se je odlomil kos skale,« je za Extra.cz povedala njena družina. Menda naj bi se želela fotografirati med pohodom po Alpah, kjer je bila na počitnicah z zaročencem, a ta informacija še ni uradno potrjena.