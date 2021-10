To sta Hrvata, ki sta skušala ubiti Italijana v Sloveniji

Leto in pol po streljanju v Sloveniji so madžarske oblasti v Gyoru pred dnevi aretirale Hrvata Omera Ferrarija (43) in Riccarda Čižnića (25), ki sta bila med najbolj iskanima beguncema v Evropi. Slovenski preiskovalci so ju spremljali do Madžarske, nato pa od operativnih policijskih sil državnega preiskovalnega urada prosili, da jih na Madžarskem aretirajo.

Oče in sin sta osumljena poskusa uboja tedaj 38-letnega Italijana v Novi Gorici 26. maja lani. Po pisanju spletnega Večernjega lista je dvojica okoli 17. ure prišla z belim citroenom C1 do restavracije, kjer je bil Italijan. Sprva so se sporekli, potem pa ko je Ferrari vzel pištolo v roko, ga je Italijan odrinil. Čižnić ga je nato začel s kovinskim predmetom pretepati, a mu je moški predmet vzel iz rok in mu vrnil udarec. Ko je skušal zbežati, je Ferrari spet vzel pištolo v roke in začel streljati nanj, a ga ni zadel.

Po incidentu sta Hrvata še istega dne pobegnila iz Slovenije. Grozi jima do 15 let zapora.