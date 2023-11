To je Shani Gabai. Hamasovi borci so jo ubil na festivalu, truplo je bilo identificirano

Truplo Shani Gabaija (26), prebivalke izraelskega mesta Yokne'am, ki je delala kot varnostnica na glasbenem festivalu Supernova in čigar usoda ni bil znana od 7. oktobra, je bila včeraj identificirana, potem ko so njeno telo brez življenja našli v Izraelu.

Shani je zadnjič stopila v stik s svojimi prijatelji, potem ko jo je v nogo ustrelil Hamasov terorist, nato je bil ta stik izgubljen. Slovo od pokojne bo danes.

Pohvalne besede

Župan Yokne'ama Simon Alfasi je na Facebooku pohvalil dekle: »Naše Shani ni več. Naša srca so zlomljena na koščke. Jokamo in nočemo verjeti; tako zelo smo upali na drugačen konec. 47 dni smo upali in potem smo danes zjutraj prejel grenko novico, da je bila ubita na črno soboto.«

Izraelski časopis Haaretz je pred dnevi navajal poročilo izraelske policije, ki je v svoji preiskavi ugotovila, da je del udeležencev glasbenega festivala, ki so umrli v napadu Hamasa 7. oktobra, ubila izraelska vojska, ko je na napadalce streljala iz helikopterja. Policijsko poročilo je ob tem povišalo število ubitih v napadu z 270 na 364, vključno s 17 policisti. Število ugrabljenih udeležencev festivala je 40, sporoča policija. Policija je v svojem prvem poročilu o napadu ugotovila tudi, da borci Hamasa, ki so napadli udeležence festivala, verjetno niso vnaprej vedeli za dogodek in so se za napad nanj odločili na licu mesta.

»V srcu sem z njenima dragima staršema Yaakovom in Michalom, njenemu bratu Avielu in sestri Nitsan, ki so sedem tednov iskali pod vsakim kamnom in šli na vsak kraj na svetu, da bi jo našli. Borili so se in kričali 'pripeljite jo domov.' Ljubljena Shani je bila stara komaj 26 let. Bila je mlada, nadarjena oseba. Fantastična hčerka, sestra in prijateljica,« je zaključil.