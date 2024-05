Samo za ženo je Oskar, za vse druge je Elvis

Mnogi oboževalci ameriškega pevca Elvisa Presleya (1935–1977), ki bi bil drugo leto star 90 let, so prepričani, da legendarni kralj rock'n'rolla ni umrl. Zagotovo pa spomin nanj živi v Vrtovčah blizu Ajdovščine, kjer stanuje 77-letni Oskar Trobec. Upokojeni mesar se že več kot 30 let preoblači v Elvisa, v svoji hiši pa je uredil spominski muzej, v katerem na pokojnega zvezdnika spominja na stotine predmetov. Na vrtu je Oskar postavil pevčev kip, je predsednik Elvis Presley kluba Slovenija, po Elvisu je poimenoval svojega sina in prideluje vino Elvis.

Ob kipu je posadil tulipane v spomin na pevčevo edinko Liso Marie Presley, ki je umrla 12. januarja 2023. »Lani sem posadil 56 tulipanov za 56 let Elvisove edinke Lise Marie Presley. In letos so čudovito cveteli. Rojena je bila na isti dan kot jaz, 1. februarja, le da je bila 21 let mlajša. Vsako leto sem ji pisal voščilo za rojstni dan,« nam je zaupal zagotovo največji Elvisov oboževalec iz Slovenije.

V muzejčku je zbral na stotine predmetov, ki spominjajo na kralja rock'n' rolla. FOTO: Marko Feist

Moje poslanstvo je, da ohranjam spomin nanj.

Lani si je za pevčev rojstni dan naročil zlato torto. FOTO: osebni arhiv

Nad njim se je navdušil, ko si je s 15 leti ogledal film Plameneča zvezda (Flaming star). »Kakšen glas je imel! Od takrat je Elvis vedno z mano in lahko rečem, da je bil moja prva ljubezen. Od takrat tudi ves čas nosim zalizce, le v vojski sem jih moral začasno obriti. Elvis je največ časa porabil za frizuro, jaz pa tudi,« se nasmeji.

Ko je še delal v mesnici, si je izmislil posebne hamburgerje, na katere je odtisnil črko E, njegova žena Marina pa gostom, ki si pridejo ogledat Elvisov muzej, včasih postreže doma spečen kruh, na katerem je vtisnjeno pevčevo ime.

V svoji zbirki ima tudi

Samo za ženo in otroke je Oskar, za vse druge je seveda – Elvis. »Ja, za ženo sem Oskar iz Vrtovč in ne Elvis iz Hollywooda.« Hvaležen je družini in sovaščanom, ker so lepo sprejeli njegove navade. Že trikrat je obiskal pevčev gob na posestvu Graceland v Memphisu v ZDA. Prepričan je, da mora vsak pravi oboževalec to storiti vsaj enkrat v življenju. Nekoč se jih je na zboru Elvisovih imitatorjev v Gracelandu zbralo okoli 400 in s ponosom pove, da je bil izbran za najboljšega in najlepšega Elvisa po Elvisu. Ob grobu je doživel posebno razsvetljenje, zdelo se mu je, kot da ga je Presleyjev duh napolnil s srečo in ljubeznijo.

90 let bi naslednje leto praznoval Elvis Presley.

Včasih tudi zapoje, a prizna, da glasu nima. FOTO: Marko Feist

Tudi njegov avto je v znamenju Elvisa. FOTO: Marko Feist

V svoji zbirki ima tudi tri kopije pevčevih oblek iz pravega usnja, izdelati jih je dal po naročilu. Črno obleko in kostum je pravi Elvis nosil na koncertih, bela pa je iz njegovega zadnjega filma. Oskar se pogosto obleče v Elvisa in na starem gramofonu posluša glasbo, ki ga je začarala že pred več kot 60 leti. Včasih tudi kaj zapoje, najraje Love me tender. Iskreno prizna, da njegovih pevskih sposobnosti nima, a se mu to ne zdi pomembno. »Pomembno je, da pri tem uživam, predvsem pa, da ohranjam spomin nanj,« je prepričan.

Oskar obljublja, da bo kot vsako leto tudi letos na obletnico pevčeve smrti 16. avgusta pripravil nepozabno spominsko slovesnost, skupaj z družino, sosedi in člani kluba Elvis Presley. »Tulipani so bili res dobra ideja, zelo so me razveseljevali v času cvetenja. Sedaj si moram nekaj izmisliti za avgust,« je navdušen.