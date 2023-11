Iz Gaze evakuirali tričlansko slovensko družino, z eno osebo je hudo

Iz Gaze nam je uspelo evakuirati tričlansko slovensko družino, je danes sporočila zunanja ministrica Tanja Fajon. Družina je trenutno v Kairu, ena oseba je v bolnišnični oskrbi. Fajonova je evakuacijo označila kot zelo zahtevno, saj je bilo treba sprva družino spraviti s severa na jug oblegane palestinske enklave, od koder so jo nato prepeljali v Egipt.

Želja po ohranitvi zasebnosti

Ministrica je pojasnila, da so iz varnostnih razlogov in v želji po ohranitvi njihove zasebnosti šele zdaj javnosti razkrili evakuacijo, ki je potekala "pred dnevi". Dve izmed treh oseb sta poškodovani, ena izmed njiju huje, je še povedala Fajonova na novinarski konferenci v Mladiki.

Spomnila je, da so v času najnovejše zaostritve bližnjevzhodnega konflikta 49 slovenskim državljanom pomagali pri odhodu iz Izraela, kjer po podatkih MZEZ ostaja 24 državljanov.

Težave z vzdrževanjem komunikacije

Vršilec dolžnosti vodje konzularnega sektorja ministrstva za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar je opisal težave z vzdrževanjem komunikacije s tremi državljani spričo vojaških aktivnosti na območju.

Kot je pojasnil, je pot družine s severa na jug Gaze s težje poškodovano žensko trajala osem ur. Ko je družina prečkala mejni prehod Rafa, so jim omogočili prevoz z rešilcem čez Sinaj do egiptovske prestolnice, kjer zdaj čakajo na vrnitev v Slovenijo, je še dodal.

Ministrica napovedala, da bo v kratkem obiskala Izrael in palestinska ozemlja

V ofenzivi na Gazo, ki so jo izraelske sile sprožile 7. oktobra v odgovor na smrtonosne napade palestinskega gibanja Hamas na ozemlju Izraela, je bilo doslej ubitih več kot 13.300 ljudi. Četudi izraelska vojska napada cilje po celotnem ozemlju gosto naseljene enklave, kopenske sile izvajajo operacije samo na severu, kjer se je sprva nahajala slovenska družina.

Mejni prehod Rafa, prek katerega tujci in Palestinci z dvojnim državljanstvom v omejenem obsegu lahko zapuščajo Gazo, ostaja z redkimi izjemami zaprt za domačine. Tako je, kot se je neuradno izvedelo, v Gazi ostal tudi en član evakuirane slovenske družine, ki ni slovenski državljan.

Ministrica Fajon je danes ponovila, da je treba v Gazi nujno takoj vzpostaviti humanitarno premirje, saj so razmere za tamkajšnje prebivalstvo grozljive. Sicer pa je po njenih besedah edina možnost za trajen mir na Bližnjem vzhodu rešitev dveh držav.

Napovedala je, da bo v kratkem obiskala Izrael in palestinska ozemlja, kjer se bo srečala s predstavniki obeh strani in se seznanila z razmerami. V okviru obiska v regiji, kamor odhaja s kolegom iz ene od držav EU, se bo srečala tudi s predstavniki Egipta in Jordanije.

»Na obisk odhajam s sporočilom, da je pri iskanju rešitve dveh držav potrebna večja vključenost arabskih držav in večji angažma EU v regiji. Za to potrebujemo opolnomočeno palestinsko oblast. To tudi pomeni, da ne bomo podprli prisilnega razseljevanja prebivalcev Gaze ali zmanjšanja ozemlja te enklave. Prav tako ne pristajamo na ločeno rešitev za Gazo in za Zahodni breg, skladno z resolucijami ZN,« je dejala.