Zvezdanina modrost: Zanemarjaš svojo ženo, čas je spet za kakovostno dvojino (Suzy)

Spoštovana Zvezdana! Imam problem, moja družina se obrača v veganstvo. Žena je od nekdaj nekaj posebnega, oba se ukvarjava s športom. Jaz delam v športni industriji, zelo rad kolesarim, vikendi so ponavadi samo 'jaz, kolo in narava'. Žena se je poglobila v šport, deluje tudi na duhovni ravni, doma imamo vedno več sveč, kadil in kamnov, ki jih jaz pač jemljem bolj kot igračke, celo mali oltar nam je postavila v dnevni sobi, da se nam vsi prijatelji režijo. Potegnil jo je pilates, zdaj je na sporedu joga vsak dan. Včasih se ji pridružim, a mi je po navadi dolgčas. Tudi mantranje in roke, skle...