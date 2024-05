Igralka vse od otroštva, zaslovela kot babica

Ali je kaj, česa ne zmore? so se gledalci izbuljenih oči in odprtih ust spraševali, ko so sredi 80. let pred malimi zasloni kot prikovani spremljali junaške pustolovščine super babice. Drobna sivolaska v škotskem krilu in s čepico z rdečim cofom je visela s helikopterja, metala drevesa kot žogico in premagala še tako močnega zlikovca – junakinji serije Super babica je glas in stas dala Škotinja Gudrun Ure. Obkrožena z družino je v torek umrla na svojem londonskem domu. Dočakala je 98 let.

Gudrun, ki je še kot deklica začela nastopati v otroškem gledališču, je življenje posvetila igri. Leta 1951, pri svojih 25 letih, je šest tednov z ramo ob rami s hollywoodskim velikanom Orsonom Wellesom stala na gledaliških deskah, ko je v igri Othello igrala Desdemono.

Gudrun Ure je navduševala staro in mlado. FOTO: Promocijski material

Uspešna serija

Toda svoj veliki preboj je doživela pozno, ko je imela za sabo že 59 pomladi. Tedaj se je namreč prelevila v babico Granny Smith, ki jo po nesreči zadene čarobni žarek, zaradi česar se v njej razvijejo supermoči. Te nato s pridom izkorišča v boju proti zlikovcem, ki želijo škodovati njenemu mestecu Chiselton in njegovim prebivalcem.

Serija se je na malih zaslonih vrtela zgolj tri leta, med letoma 1985 in 1987, a si je v tem kratkem času kljub temu pridobila kultni status in legije oboževalcev. Četudi je bila mladinska serija, so se vanjo zaljubili tudi odrasli, ljudje so jo spremljali v kar 60 državah, že v prvem letu predvajanja pa se ji je priklonila tudi kritiška srenja z mednarodnim emmyjem v kategoriji oddaj za otroke in mlade.

Od njenega meteorskega uspeha so že skoraj štiri desetletja, a Super babica ni pozabljena. Še več, obeta se filmska različica. Ob koncu lanskega leta je valižanski pisec Keri Collins namreč dobil priznanje za filmski scenarij o super babici, zato ima lepe možnosti, da ga bodo spravili v filmsko obliko. Tega se je nadvse veselila tudi Gudrun, je povedala njena nečakinja Kate McNeill, ki je zdaj potrdila njeno smrt.

59 let je imela, ko je postala super babica.

Med zvezdniškimi gosti serije je bil tudi nekdaj najmočnejši moški na svetu Geoff Capes. FOTO: Promocijski material