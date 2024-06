To je moški, ki je 18-letnico napadel s kovinsko palico, ji zlomil zapestje, nato pa posilil (FOTO in VIDEO)

Na Hrvaškem odmeva posilstvo 18-letnice v Splitu, ki jo je v nedeljo ponoči moški najprej napadel s kovinsko palico in ji zlomil zapestje, nato pa posilil. Osumljenca je po besedah hrvaškega notranjega ministra Davorja Božinovića policija prijela, navaja Index. Dodal je: »Ta dogodek nas je zgrozil,«.

Policija je v ponedeljek zvečer objavila posnetek nadzorne kamere osumljenca s pozivom javnosti k pomoči, novinarje pa je zanimalo, zakaj so posnetek objavili šele po večernih poročilih. Minister je zatrdil, da posnetek ni prispeval k prijetju osumljenca in da ga je policija našla z uporabo svojih operativnih metod.

Napad se je zgodil v nedeljo okoli 3. ure zjutraj v Splitu

Žrtev so odpeljali v bolnišnico, kjer so ji nudili zdravniško pomoč in jo nato odpustili. Ima zlomljeno zapestje in lažje poškodbe na glavi.