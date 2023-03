Na puljskem letališču strmoglavilo letalo, dve osebi umrli (FOTO)

V strmoglavljenju manjšega zasebnega letala nemške registracije v petek ob 12.30, ko je vzletelo s puljskega letališča, sta umrli dve osebi, ki sta, po neuradnih podatkih, tuja državljana, poroča Slobodna Dalmacija.

Na letališče so bile napotene številne ekipe gasilcev in reševalnih vozil. Istrska policija je potrdila, da so njeni uslužbenci na kraju dogodka, kmalu pa pričakujejo tudi izjavo puljskega letališča.

Z letališča so sporočili, da so do nadaljnjega odpovedani vsi leti.

