Število žrtev v požarih v LA narašča, pojavljajo se roparji, preoblečeni v gasilce

Požari v Los Angelesu še naprej povzročajo kaos, saj so doslej zahtevali najmanj 16 življenj, več kot 100.000 prebivalcev pa je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove, poroča Sky news.

Ogenj je uničil celotne soseske, prizadeta območja pa so opisana kot »bojišča«. Število žrtev in pogrešanih še naprej narašča, medtem ko gasilci opozarjajo na prihodnje nevarne vetrovne razmere.

Število žrtev v Los Angelesu naraslo na 16

Šerif okrožja Los Angeles, Robert Luna, je na novinarski konferenci potrdil, da so med iskanji v območju Altadene našli tri trupla. To povečuje število smrtnih žrtev v okrožju na 14 – 11 zaradi požara Eaton in tri zaradi požara Palisades.

Na celotnem območju Los Angelesa je število smrtnih žrtev trenutno 16, vendar Luna opozarja, da bi lahko število z nadaljnjimi iskanji še naraslo. Šerif je poudaril, da med pogrešanimi ni otrok.

Pogled na ostanke hiš, ki so zgorele v požaru Palisades. FOTO: David Ryder Reuters

V prihodnjih dneh se lahko še poslabša

Požar Eaton je doslej uničil več kot 14.000 hektarjev zemlje, pri čemer so gasilci zamejili le 27 % njegovega obsega. Vodja gasilcev iz Pasadene, Chad Augustin, opozarja, da bodo prihodnji dnevi zaradi močnih vetrov najzahtevnejši, saj lahko iskre zanetijo nove požare. Požar Palisades, ki je prav tako med največjimi, je doslej zahteval tri življenja.

Obenem so se pojavila poročila o roparjih, ki se preoblačijo v gasilce in izkoriščajo evakuirana območja za krajo. Augustin je te dejanja označil za »najnižjo točko človeštva«.

Ključni podatki o trenutnih razmerah

Požarna nevarnost ostaja zelo visoka zaradi vetrov in nizke vlažnosti.

Evakuacijski ukazi za območja Palisades in Eaton veljajo za več kot 105.000 prebivalcev.

Skupno število aretiranih v povezavi s požari je naraslo na 29, med njimi so tudi posamezniki s prepovedanimi drogami in orožjem.

Dva največja požara – Eaton in Palisades – skupaj zajemata več kot 38.000 hektarjev.

V daljavi se vidi panorama središča Los Angelesa, medtem ko gasilci spremljajo požar Palisades. FOTO: Patrick T. Fallon Afp

Pričakovan Trumpov obisk

Kljub napetostim med Trumpovo administracijo in Kalifornijo je županja Los Angelesa Karen Bass izrazila prepričanje, da bo novoizvoljeni predsednik obiskal območje. »Imela sem dober pogovor z njegovo ekipo in verjamem, da bo obiskal prizadeta območja,« je dejala.

Uradniki obenem pozivajo prebivalce, naj upoštevajo evakuacijske ukaze in spremljajo posodobljene informacije, saj se razmere hitro spreminjajo. Požarna ogroženost in število žrtev se lahko v prihodnjih dneh še povečata.