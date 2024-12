Sodišče v Beogradu naj bi danes odločilo o usodi staršev mladoletnega morilca

Višje sodišče v Beogradu naj bi danes odločilo o usodi Vladimirja in Miljane Kecmanović, staršev dečka, ki je 3. maja lani v osnovni šoli Vladislav Ribnikar s pištolo ubil devet učencev in varnostnika ter ranil še pet učencev in učiteljico zgodovine.

Čeprav je bilo sojenje od samega začetka zaprto za javnost, bo izrek sodbe, ker bo ta prvostopenjska, se bo nanjo mogoče pritožiti, javen.

Zahteva najvišje kazni

Glavni javni tožilec Nenad Stefanović je za starša mladoletnega morilca sicer zahteval najvišje zaporne kazni. V sklepnih besedah je sodišču predlagal, naj Vladimirja Kecmanovića obsodi na enotno zaporno kazen 14 let in 11 mesecev za dve kaznivi dejanji - kaznivo dejanje zoper splošno varnost ter zanemarjanje in zlorabo mladoletne osebe.

Za Miljano Kecmanović je Stefanović predlagal enotno zaporno kazen petih let in petih mesecev za kaznivi dejanji nedovoljena proizvodnja, posest, nošenje in promet orožja in eksplozivnih snovi ter zanemarjanje in zloraba mladoletne osebe.

Najvišjo kazen je tožilec predlagal tudi za inštruktorja streljanja Nemanjo Marinkovića, in sicer tri leta zapora zaradi kaznivega dejanja krive izpovedbe.

Olajševalnih okoliščin ni

Stefanović meni, da za zakonca Kecmanović ni olajševalnih okoliščin, temveč le oteževalne, saj po tragediji, ki je lani pretresla celotno regijo, nista izrazila ne obžalovanja ne sočutja do žrtev.

Njun sin Kosta, ki v času, ko je v šolo prinesel pištolo in zagrešil nepojmljivi zločin, še ni dopolnil 14 let, zato za dejanje ni kazensko odgovoren.