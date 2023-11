Učiteljica Tatjana po tragediji ne bo več prestopila praga šole

Zdravstveno stanje ranjene učiteljice zgodovine Tatjane Stevanović (52) je le za malenkost bolje po šestih mesecih, ko je bila ranjena v masakru na OŠ Vladislava Ribnikarja 3. maja in ko so jo zadeli trije streli od skupaj 57, kolikor jih je izstrelil mladoletni zločinec Kosta K.

V kliniki za rehabilitacijo v Sokobanjski, kjer je Tatjana od junija, so ugotovili, da se živci leve noge morda vendarle lahko regenerirajo in bo noga deloma opravljala svojo funkcijo. To so za portal Novosti povedali člani Tatjanine družine, ki skupaj z njo že vedno preživljajo veliko travmo, piše portal.

Za hudo ranjeno učiteljico so kolegi, sedanji in nekdanji učenci, ustanovili peticijo z zahtevo, da bi bila učiteljica upravičena do državne pokojnine. Doslej so zbrali 8000 podpisov.

Tatjanina družina je za Novosti dejala, da se nekdanja dolgoletna učiteljica zagotovo nikoli več ne bo vrnila v prosveto, saj da za to ni več sposobna.

Poleg upanja, da ji bodo lahko pozdravili levo nogo, pa obstaja tudi možnost, da ji bodo spomladi operirali še kolk, je za portal dejal njen družinski član. Naslednjo jesen bi ji lahko še enkrat operirali desno nogo, kjer so ji namesto dela kosti vgradili palico.

Na invalidskem vozičku bo

Učiteljico zgodovine je takrat 13-letni zločinec s strelnim orožjem ranil v levo dlan, desni spodnji del noge in trebuh. Slednji strel ji je poškodoval tudi kolk.

Doslej so Tatjano trikrat operirali, reševali pa so ji tudi življenje, saj ji je viselo na nitki.

Tatjana je zaradi strela v trebuh in noge obsojena na posteljo in invalidski voziček.

»Majhen napredek se vidi, a ne moremo pričakovati, da bo do novega leta 2025 vse v redu. Ne bo. Ne vemo, kdaj jo bodo odpustili iz bolnišnice. Vsak dan jo obiskujemo. Še vedno prejema tudi psihološko terapijo, ampak recimo, da je stanje kolikor toliko stabilno. Čeprav imamo občutek, da bi skočila do stropa, če bi kdo zaloputnil z vrati. Ta borba je zdaj drugačna od tiste, ko so ji zdravniki reševali življenje, mi pa v strahu čakali, ali bo po enem vdihu sledil še drugi. A hkrati tudi ta borba, ki jo zdaj preživljamo, ni nič lažja,« so povedali člani Tatjanine družine.

Tudi mož in otroka doživljajo hudo stisko, še pišejo Novosti.