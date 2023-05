Morilec sedmošolec imel seznam, koga vse bo ubil: pokončal sedem deklic in enega šolarja

»V imenu ministrstva za šolstvo izražam najgloblje sožalje ob največji tragediji, ki je doletela naš šolski sistem. Osem otrok je umrlo kot tudi varnostnik, ranjenih je šest učencev in učiteljica.« To je po minuti molka razkril minister za šolstvo Branko Ružič.

»Prvič se je zgodilo kaj takega.«

»Otrok staršem ne more nihče vrniti,« je dejal in dodal, da si ne moremo predstavljati, kako je moralo biti otrokom, ki so doživeli ta strah, in tistim, ki so na Osnovi šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu poskušali zaščititi otroke.

Vlada je sprejela odločitev o tridnevnem žalovanju na celotnem območju Srbije, trajalo bo od 5. do 7. maja. Danes popoldanskega pouka ne bo, jutri pa se bo začel z minuto molka.

»Apeliram, da pustimo družinam pokojnih, da jih pospremijo v miru, in da se vsi tisti, ki v tem vidijo priložnost za politično mešetarjenje, pogledajo v ogledalo in dovolijo vsaj trenutek, da se na tragedijo pogleda z vseh zornih kotov.«

Za njim je s tresočim glasom spregovorila ministrica za zdravje Danica Grujićić in razkrila: »Ena deklica je v kritičnem stanju. Operirana je, vse, kar je bilo mogoče, je storjeno. Za njeno življenje se borijo.« Operirajo še enega dečka, ki je med vsemi najhuje poškodovan. Borijo se tudi za življenje učiteljice.

Srbska ministrica za zdravje Danica Grujićić je komaj zadrževala solze. FOTO: Zaslonski posnetek

Ob tem je izrazila sožalje in dejala, da v vsej njeni karieri česa takšnega v Srbiji niso doživeli, pa so v 90. letih doživeli marsikaj.

Predstavnik ministrstva za notranje zadeve (MUP) je pojasnil, da se je incident zgodil okoli 8. ure. Na pomoč je poklicala pomočnica ravnateljice. Tja so bile takoj napotene patrulje. Umrlo je 8 učencev, 7 deklic in 1 fant, rojeni od let 2009 do 2011. Umrl je tudi varnostnik. Za življenji dveh se še borijo.

Mladoletni storilec je po dejanju poklical policijo in povedal, da je ustrelil več ljudi. Na kraju dogodka ga je policija prijela.

Razkril je tudi, da je sedmošolec dejanje dlje načrtoval, motiv še preiskujejo. Pištola in naboji so bili očetovi.

Dogodek uradno opišejo takole: po prihodu v šolo je takoj potegnil pištolo in najprej vzel življenje varnostniku. Nato je ustrelil nič krivo dežurno deklico in še deklico ob njej. Na poti proti učilnici zgodovine je ustrelil še eno deklico, v učilnici pa učiteljico.

Mladi morilec si je pripravil skico, kako bo izvedel masaker. FOTO: Zaslonski posnetek

Kot je povedal predstavnik MUP, je imel storilec seznam učencev, ki jih je želel likvidirati. Določil jim je prioriteto in si pripravil celoten načrt, kot iz nekakšne videoigrice ali grozljivke.

Očeta sedmošolca, ki je streljal, so prijeli. Kot so razkrili, je imel doma dve pištoli, obe legalno. Zaklenjeni naj bi bili v sefu, a je otrok očitno poznal kombinacijo za dostop do njih. Po neuradnih informacijah naj bi celo z očetom treniral streljanje.

Šlo naj bi sicer za vzornega učenca.

Z govoricami, da naj bi mladenič grozil že prej, o čemer so poročali nekateri mediji, niso seznanjeni.