Starša morilca Koste obtožena zanemarjanja! Tragični masaker posledica njunih dejanj?

Razširjena obtožnica v primeru Koste. Oče ubite deklice: »Vemo, s čim se je ukvarjal ponoči.«

Višje javno tožilstvo v Beogradu je danes sporočilo, da je Višjemu sodišču v Beogradu predložilo razširitev obtožnice proti staršema dečka Koste K., ki je izvedel masaker na OŠ Vladislava Ribnikarja v Beogradu. Starša sta osumljena kaznivega dejanja zanemarjanja in zlorabe mladoletnika, piše srbski časnik Danas.

Starša sta ga grobo zanemarjala?!

Glavni javni tožilec beograjskega tožilstva, Nenad Stefanović, je pojasnil, da je do razširitve obtožnice prišlo po zbranih vseh relevantnih dokazih med kazenskim postopkom. Stefanović je izpostavil, da obstaja utemeljen sum, da sta starša med 30. aprilom 2022 in 2. majem 2023 z grobim zanemarjanjem vzgojnih dolžnosti zapustila svojega mladoletnega otroka. Ta je 3. maja 2023 z uporabo strelnega orožja umoril varnostnika v osnovni šoli Vladislava Ribnikarja in devet učencev te šole.

Kostova mama v pričakovanju sinovega pričanja. FOTO: Borna Jaksic/pixsell Pixsell

»Podrobnosti razširitve obtožnice ne morem razkriti, vendar želim poudariti, da je prav inkriminirano vedenje staršev pripeljalo do te nezaslišane, tragične situacije,« je dejal Stefanović.

Oče ubite deklice: »Deček je bil popolnoma zapostavljen«

Oče umorjene učenke je tudi izjavil, da je bilo pričakovati razširitev obtožnice, poroča Blic.

»Vsi elementi za to kaznivo dejanje so bili prisotni že v zgodnejši fazi. Po pričevanju morilca pa je postalo jasno, da je bil otrok popolnoma zapostavljen v vzgoji, še posebej, če upoštevamo nočne aktivnosti, s katerimi se je ukvarjal, ko je načrtoval ta zločin,« je bil prvi odziv Anđelka Aćimovića.

»Sumili smo že prej, vendar smo čakali na dodatne dokaze. Njegovo pričevanje je samo potrdilo naše sume. Ni se učil streljati zgolj na strelišču, temveč že prej, ko ga je oče zasebno uril. Na strelišče je tako prišel že izurjen. Ko vse to seštejemo – igrice, čustveno nestabilnost in dostop do orožja – dobimo tragičen izid. Menim, da je tožilstvo sprejelo pravilno odločitev,« dodaja Aćimović.