Trije Slovenci v škripcih: ne boste verjeli, kaj so počeli na Hrvaškem

»Policisti službe za gospodarsko kriminaliteto in korupcijo so v sodelovanju z občinskim državnim odvetništvom Pulj opravili kriminalistično preiskavo dveh 48-letnih slovenskih državljanov in 46-letnega slovenskega državljana zaradi suma, da so storili kaznivo dejanje pranja denarja,« je sporočila istrska policija.

Slovenci prali denar od nezakonite prodaje steroidov

48-letnika naj bi v letih od 2002 do 2010 v ZDA pridobila »veliko količino denarja s prodajo substanc, ki so razglašene za mamila«.

Denar sta vložila v nakup nepremičnin na območju Istre in Kvarnerja.

»Eden od 48-letnikov je osumljen tudi, da je večjo vsoto denarja vplačal na račun 46-letnika, ki je nato na svoje ime kupil številne nepremičnine na območju Istre in Kvarnerja, čeprav je vedel, da gre za denar, ki je bil pridobljen na nezakonit način,« so še sporočili s policije.

Skupna materialna škoda, povzročena z omenjenimi dejanji, je ocenjena na več kot milijon evrov, poročajo hrvaški mediji.