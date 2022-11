Možno samo v Sloveniji: iščejo ga s tiralico, on predava o davčnih oazah

Mihaela Karnerja, nekdanjega trgovca z zdravili, ameriške oblasti iščejo zaradi obtožb o proizvodnji in preprodaji prepovedanih anaboličnih steroidov ter pranja denarja, on pa je v Sloveniji brez ovir na prireditvi podjetja Tax-fin-lex približno 30 udeležencem predaval o davčnih oazah. Seznam govorcev se je po medijski najavi njegovega predavanja sicer precej skrčil, med drugim sta udeležbo odpovedali ministrici Dominika Švarc Pipan in Tatjana Bobnar, s programa pa sta bila v zadnjih dneh črtana tudi sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec in šef Fursa Peter Grum.

Ostali pa so donedavni šef Fursa Ivan Simič, nekdanji minister za javno upravo, zdaj raziskovalec na pravni fakulteti Boštjan Koritnik, višja sodnica Alja Kratovac in vrhovni tožilec Jože Kozina, poroča N1.

Kdo je Mihael Karner?

Mihael Karner naj bi z ženo Alenko Karner med letoma 2000 in 2008 s spletno prodajo prepovedanih anaboličnih steroidov zaslužil okoli 50 milijonov dolarjev. Njegova organizacija je bila sestavljena iz vsaj 14 podjetij s sedežem v Sloveniji, Panami, Gibraltarju, Lihtenštajnu, Dominikanski republiki, Belizeju in na Sejšelih, navaja ameriška obtožnica, spisana leta 2010, ki zakonca Karner bremeni proizvodnje in preprodaje prepovedanih anaboličnih steroidov ter pranja denarja.