Slišal se je pok, ob jezeru umrl mladi reprezentant

V nedeljo zjutraj se je v bližini jezera Jarun v Zagrebu slišala močna eksplozija. »Bila sem na sprehodu s psom. Slišalo se je kot detonacija. Ko smo prišli do trimske steze, so tam že bili policisti in reševalci,« je dejala tamkajšnja prebivalka.



Po poročanju 24sata je umrl hrvaški reprezentant v dvoranskem nogometu in nekdanji član zagrebškega Dinama Dominik Išaretović (29).



Prizori s kraja nesreče so grozljivi, avto je povsem neprepoznaven. Okoliščine nesreče sicer še niso znane, a nekateri mediji pišejo, da se je zaletel v betonski zid, nato še v drevo in zagorel.