To so kandidati SD za evropske poslance

Delegati SD so na digitalni volilni konvenciji potrdili kandidatno listo in program za evropske volitve. Nosilec liste je aktualni evropski poslanec Matjaž Nemec, evropski poslanec Milan Brglez pa jo zaključuje. Na listi je tudi minister Aleksander Jevšek, ministrici Tanja Fajon in Andreja Katič se v tekmo za evropski parlament ne bosta podali.

Za Matjažem Nemcem (SD/S&D) listo nadaljuje nekdanja evropska poslanka Mojca Kleva Kekuš, na tretjem mestu pa minister za kohezijo Jevšek.

Četrta na listi je nekdanja mladinska delegatka pri OZN, sicer pa predstavnica Mladega foruma Lucija Karnelutti, sledijo državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež, podžupanja Velenja Aleksandra Vasiljević, član predsedstva SD Primož Brvar ter mednarodna sekretarka stranke in svetovalka ministrice za zunanje zadeve Neva Grašič.

Listo zaključuje Milan Brglez (SD/S&D).

Prvak SD Matjaž Han je ob predstavitvi dejal, da je to ekipa, na katero so lahko ponosni in dodal, da »ta lista ni obremenjena s posameznimi interesi, ampak s socialdemokratskimi vrednotami«. Ob tem je volivce povabil k udeležbi na volitvah. Glede ciljev je skromen, glede na dogajanje v stranki v zadnjih mesecih pričakuje, da bo SD osvojila en evropski mandat, verjame pa, da lahko ob vsebinah, ki jih bodo izpostavljali, tudi presenetijo.

V preteklih dneh se je kot možni kandidatki omenjalo tudi pravosodno ministrico Andrejo Katič in zunanjo ministrico Tanjo Fajon, a, kot je dejal Han, so v SD ocenili, da je poleg evropskih volitev pomembno tudi reševanje problemov doma.

Delegati so poleg liste potrdili tudi program stranke za evropske volitve. V štirih sklopih programskih izhodišč poudarjajo ukrepe za solidarno, zeleno, inovativno in varno Evropo. Prepričani so, da bo Evropa samo z močno skupno politiko omogočila tudi močno Slovenijo, saj obstajajo številni izzivi, ki jih ta ne more rešiti sama.

Prepričani so, da Evropa potrebuje odločen, solidaren odziv na draginjo ter skrb za socialno najranljivejše, kar so danes izpostavili tudi kandidatke in kandidati. Zavzemajo se za socialno pravičen zeleni dogovor, ob čemer izpostavljajo odpravo energetske revščine, vlaganje v obnovljive vire in dosego dogovora o uporabi jedrske energije. Zavzemajo se za vlaganje v raziskave, inovacije in nove tehnologije za razvoj gospodarstva. Tudi varnost je med prioritetami SD, menijo namreč, da je treba poskrbeti za varne ulice in trge ter mirno reševanje sporov.

Čas je za močno in ne razdeljeno in ustrahovano Evropo, je dejal Nemec. Meni, da je čas za Evropo, ki bo odpravljala težave običajnih ljudi in ne delala kompromisov za interese kapitala ter iskala alibije, zakaj ni treba upoštevati zavez, na katerih je EU nastala.

Glede prihajajočih nalog EU pa je poudaril implementacijo migracijskega pakta, vlaganje v preventivne sisteme za zaščito pred naravnimi nesrečami in spoštovanje mednarodnega prava.

Evropske volitve bodo 9. junija. Na isti dan so bili danes razpisani tudi trije posvetovalni referendumi. Več o tem preberite tukaj.