V Reki občudujejo 80 milijonov vredno jahto (FOTO)

V Reki se je usidrala jaha britanskega milijarderja ruskega porekla Leonarda Lena Blavatnika. Hrvaški mediji so o impresivni jahti Odessa II zapisali, da je dolga 74 metrov, sprejeme 12 potnikov in ima šest kabin, danes pa je vredna neverjetnih 80 milijonov ameriških dolarjev.

Poleg 12 potnikov sprejme ladja še 19 članov posadke, ki so nameščeni v devetih kabinah. Odessa II je bila v zasnovana kot del serije šestih jaht, a so na koncu zaradi finančne krize izdelali le dve, Odesso II in jahto Plan B. Po poročanju hrvaških medijev naj bi letno vzdrževanje takšne jahte lastnika stalo osem milijonov dolarjev.

Njen lastnik je Leonard Leno Blavatnik. FOTO: Nel Pavletic/pixsell Pixsell

Sicer pa Odessa II ni prvič zaplula po Jadranskem morju. Leta 2019 so jo opazili v Splitu.