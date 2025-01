Se bo nekdanji mož Gisele Pelicot pritožil na 20-letno zaporno kazen? To je povedal ...

Dominique Pelicot, njen nekdanji mož Gisele Pelicot, s katerim je bila poročena 50 let, je priznal krivdo, da jo je skoraj desetletje večkrat omamil, da bi jo posilil, in ponujal njeno nezavestno telo za seks na desetine neznancev, ki jih je spoznal na spletu, tako da je zlorabo posnel.

Po sojenju, ki je zgrozilo Francijo in vso Evropo, je bil obsojen na 20 let zapora, obsojenih pa je bilo tudi 50 soobtoženih, ki so dobili kazni od treh do 15 let. Gisele Pelicot so zaradi poguma in dostojanstva med trimesečnim sojenjem razglasili za herojinjo.

Ne bo se pritožil

»Dominique Pelicot se je odločil, da se ne bo pritožil na sodbo,« je povedala odvetnica Beatrice Zavarro. »Pritožba bi Gisele (Pelicot) izpostavila novi travmi, novim soočenjem, česar Dominique Pelicot zavrača,« je dejala Zavarro in dodala, da je »čas, da se to konča na sodišču«.

Ponedeljek je zadnji dan za obtožene, da vložijo pritožbe, 17 Pelicotovih soobtoženih pa je to že storilo. Eden od odvetnikov Gisele Pelicot je po izreku sodb konec decembra dejal, da se ne boji novega sojenja.

Gisele Pelicot so zaradi poguma in dostojanstva med trimesečnim sojenjem razglasili za herojinjo. FOTO: Manon Cruz Reuters

»Če se to zgodi, nam je že nakazala, da se bo soočila s tem - če bo seveda zdrava, ker je zdaj stara 72 let,« je povedal Stephane Babonneau.

Gisele Pelicot se ni hotela odpovedati pravici do zaprtega sojenja, češ da želi obrniti ploščo in preusmeriti sramoto, povezano s posilstvom, z žrtev na storilce, poroča Slobodna Dalmacija.