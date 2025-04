Iz začaranega kroga: z ljubeznijo izstopimo iz teme

Če se želimo rešiti iz začaranega kroga zasužnjevanja in iluzije, se moramo naučiti na vse reagirati z ljubeznijo. Krize se zgodijo vedno, ko se človeštvo tako močno iztiri, da potrebuje kvantni skok prebujenja, da ponovno vzpostavi harmonijo v sebi in na planetu, pravijo šamani.

Pri tem opozarjajo, da ne gre za proces, ki se odvija neodvisno od nas, kajti tema je tudi v vsakem od nas in se zrcali navzven. Če se zazremo vase, vidimo, da ljudje opravljamo, grabimo materialno, pobijamo tiste, ki mislijo drugače kot mi, obsojamo kriminalce na smrt, namesto da bi jih rehabilitirali, pobijamo živali za hrano, znanost, ker ne cenimo življenjske iskre v njih. Prepričani smo, da smo upravičeni uničiti kar koli za dobiček.

Če smo se inkarnirali na Zemljo, se bomo v taki ali drugačni obliki srečali s temo, pravijo šamani. FOTO: Iiievgeniy/Getty Images

Nepotrpežljivi smo, rasistični in seksistični. Pri tem se ne zavedamo, da je vse, kar doživljamo v svetu okoli sebe, manifestacija naše notranje energije. Vse, ob čemer nam je neprijetno v svetu, je odraz nečesa neprijetnega v nas. Zato se moramo, če želimo razsvetliti temo, soočiti z vsem, kar zanikamo, čemur se izogibamo in se pretvarjamo, da ni nič narobe s tem. Vse, kar prihaja na plan, moramo spraviti nazaj v ravnovesje, izpostavljajo. Zato se pojavlja toliko temnih figur, ki nas vznemirjajo in prebujajo naše potlačene negativne vzorce, da bi jih očistili in uravnovesili. Če se torej jezimo na temo, ne vidimo njenega bistva, to je, da nas želi prebuditi.

Z nizko zavestjo popačena

Tema je namreč z nizko zavestjo popačena svetloba, in ko se rodimo, se strinjamo, da bomo dovolili temi vstop vase, da jo bomo lahko razumeli in se učili od nje. Da se bomo razvijali skozi bolečino in trpljenje, je naša odločitev. A v vsakem trenutku se lahko odločimo tudi, da se bomo raje razvijali skozi ljubezen, kar seveda predstavlja odgovornost, saj se moramo tako na vse odzivati z ljubeznijo, ne glede na to, za kaj gre.

Če smo se inkarnirali na Zemljo, se bomo v taki ali drugačni obliki srečali s temo, pravijo šamani. Lahko si predstavljamo, da živimo v multidimenzionalnem svetu z zilijon različicami realnosti, ki obstajajo istočasno. Vse, kar si lahko predstavljamo, tako obstaja v eni od dimenzij – ena od njih je tudi tema, ki se hrani s strahom, pomanjkanjem in ločenostjo. Menda je na Zemlji tako močno prisotna, ker naša galaksija vsebuje temno snov, izredno gosto energijsko frekvenco, zato se nam, ko se zapletemo v temo, zdi, kot da smo v črni luknji.

Ko našo zavest posrka vanjo, se ta sinhronizira s frekvencami teme, ki vplivajo na celotno našo resničnost – naše misli, besede, dejanja. Tema manipulira z nami, da bi generirali nizke frekvence zanjo. Občutek lahko primerjamo s tem, da se zapletemo v pajkovo mrežo. Ko začnemo negativno razmišljati, se namreč samo še poglabljamo v temo, oklepa se nas in občutek imamo, da se ne moremo izkopati iz nje.