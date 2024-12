Monstrum, ki je pripeljal moške, da so posilili njegovo ženo, izvedel kazen. Gisele bila posiljena vsaj 92-krat (FOTO)

Epilog sojenja Dominiqueu Pelicotu, ki je svojo ženo Gisèle Pelicot omamil in skoraj desetletje posiljeval, je prišel. Malo pred 10. uro je bil spoznan za krivega po vseh točkah obtožnice. Pelicot, ki je ta teden dopolnil 72 let, je sicer že priznal krivdo. Sodišče ga je tako spoznalo za krivega tako posilstev njegove soproge kot soproge enega od soobtoženih, obenem pa še snemanja nedostojnih fotografij njegove hčerke in dveh snah.

Obsodili so ga na 20 let zapora

Krivdo je sodišče ugotovilo tudi pri ostalih 50 obtoženih, ki so na povabilo Pelicota njegovo zdaj že nekdanjo ženo, omamljeno posiljevali na njunem domu. Izreklo jim je zaporne kazni od treh do 15 let, kar je nekoliko manj od zahtev tožilstva, ki je za večino zahtevalo med deset in 18 let zapora. 12 let zaporne kazni je denimo prejel moški, ki je po zgledu Pelicota na podoben način posiljeval svojo ženo. Enemu od obtožencev so sodili v odsotnosti, ker je pred sojenjem zbežal v Maroko, in ga prav tako obsodili na 12 let zapora.

FOTO: Clement Mahoudeau Afp

FOTO: Alexandre Dimou Reuters

Gisele je bila posiljena vsaj 92-krat

Primer je pritegnil pozornost v Franciji in po vsem svetu, potem ko je Gisèle zahtevala, da je sojenje odprto za javnost, da bi pritegnila pozornost zaradi spolnih zločinov nad ženskami in spodbudila druge ženske, da spregovorijo o spolnem nasilju.

Konec novembra je tožilec za Dominiqueja zahteval najvišjo zaporno kazen, ki obstaja v Franciji, in sicer 20 let. 71-letni Pelicot je svojo ženo omamil, da je izgubila zavest, nato pa je bila izpostavljena množičnemu posilstvu.

FOTO: Manon Cruz Reuters

FOTO: Miguel Medina Afp

FOTO: Alexandre Dimou Reuters

FOTO: Alexandre Dimou Reuters

FOTO: Alexandre Dimou Reuters

Pred stavbo sodišča v Avignonu, kamor je prispela tudi Gisele Pelicot, se je danes že pred razglasitvijo težko pričakovane razsodbe zbrala množica ljudi.