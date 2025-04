21-letnica povzročila hudo nesrečo, motorista odpeljal helikopter

V nedeljo, 20. 4. nekaj pred 17.30 uro, se je zgodila prometna nesreča z udeležbo motorista in voznice osebnega avtomobila na območju Jugorja pri Metliki.

»Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 21-letna voznica osebnega avtomobila, ki je vozila iz smeri Semiča proti Jugorju. V križišču je zapeljala na prednostno cesto v trenutku, ko je iz smeri Novega mesta pravilno pripeljal 42-letni motorist. Po trčenju je motorist padel in obležal hudo poškodovan. Reševalci so ga na kraju oskrbeli, s helikopterjem je bil odpeljan v UKC Ljubljana,« sporoča Alenka Drenik Rangus s PU Novo mesto.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 18. 4. in 22. aprilom posredovali v 269 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 854 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci hudo poškodovali, štiri prometne nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in 40 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

Zoper povzročiteljico nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.