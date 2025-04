Iz Vatikana prišla žalostna vest: Zjutraj ob 7.35 se je rimski škof Frančišek vrnil domov k Očetu (V ŽIVO)

Papež Frančišek je danes umrl, star 88 let, so sporočili iz Vatikana. Frančišek je umrl dan po tistem, ko se je na velikonočno nedeljo pojavil na Trgu svetega Petra. »Zjutraj ob 7.35 se je rimski škof Frančišek vrnil domov k Očetu,« je dejal kardinal Kevin Farrell v izjavi, ki jo je Vatikan objavil na svojem kanalu Telegram.

»Dragi bratje in sestre, z globoko žalostjo moram naznaniti smrt našega svetega očeta Frančiška,« je dejal kardinal Farrell v izjavi. »Danes zjutraj ob 7.35 se je rimski škof Frančišek vrnil domov k Očetu,« je sporočil. »Njegovo celotno življenje je bilo posvečeno služenju Gospodu in njegovi cerkvi,« je še dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2 — Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025

Frančišek je v nedeljo več deset tisoč vernikom podelil blagoslov Urbi et Orbi. Na Trgu svetega Petra je poslanico spremljalo približno 35.000 vernikov. Po končani poslanici je Frančišek v svojem t. i. papamobilu še približno 15 minut krožil po trgu in kljub očitni utrujenosti mahal navzočim vernikom.

Na čelu katoliške cerkve od marca 2013

Papež Frančišek, prvi papež iz Latinske Amerike, je bil na čelu katoliške cerkve z 1,4 milijarde vernikov po vsem svetu od marca 2013.

V svojem pontifikatu je vanjo vnesel več socialne pravičnosti, reformiral rimsko kurijo in vatikanske finance, lotil se je tudi vprašanja spolnih zlorab. Te poteze so prvemu jezuitu na čelu Cerkve prinesle priljubljenost med verniki, a tudi nasprotnike v kuriji.

11.17 Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je ob smrti papeža zapisala, da je bil znan po manj formalnem pristopu, kar je pokazal že na začetku pontifikata z odločitvijo za bivanje v Domu svete Marte namesto apostolske palače.

V času pontifikata je zvesto oznanjal evangelij in se osredotočal na teme, kot so podnebne spremembe, medverski dialog in gospodarska neenakost. Njegove enciklike Laudato si’ in Fratelli tutti odražajo te prednostne naloge.

Papež Frančišek je uvedel reforme v Vatikanu in spodbujal sinodalnost, ki pomeni več dialoga v Cerkvi. Kljub zdravstvenim težavam je ostal dejaven in se zavzemal za pravičnost in sočutje.

Ob njegovi smrti je SŠK župnijam priporočila molitvene ure, predstavitev njegovega poslanstva vernikom in razlago postopka izbire novega papeža. Ob uradni objavi smrti naj cerkve petkrat po dve minuti zvonijo z velikim zvonom.

11.02 Iz sveta se vrstijo prvi izrazi sožalja in pokloni papežu Frančišku, ki je danes umrl. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je zapisala, da je s svojo ponižnostjo in ljubeznijo navdihoval milijone. Francoski predsednik Emmanuel Macron je tako kot več drugih izpostavil njegova prizadevanja za najbolj ranljive.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je sporočila, da je svet izgubil velikega človeka, a je prepričana, da bo njegova dediščina živela dalje. »Imela sem privilegij izkušnje njegovega prijateljstva, nasvetov in nauka, ki me niso nikoli razočarali, celo v času preizkušenj in trpljenje,« je dodala.

Nemški kancler Olaf Scholz je papeža označil kot "moža sprave". »S papežem Frančiškom sta katoliška cerkev in svet izgubila zagovornika šibkih, sprave in toplo osebo,« je dodal.

Poljski premier Donald Tusk se je papeža spomnil kot "dobrega, toplega in občutljivega človeka". Palestinski predsednik Mahmud Abas se mu je poklonil kot zvestemu prijatelju Palestincev.

Today, the world mourns the passing of Pope Francis.



He inspired millions, far beyond the Catholic Church, with his humility and love so pure for the less fortunate.



My thoughts are with all who feel this profound loss.



May they find solace in the idea that Pope Francis’… pic.twitter.com/FiI6SASNl8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 21, 2025

10.59 Papež Frančišek je imel v zadnjih letih več zdravstvenih težav. Februarja so ga sprejeli v bolnišnico zaradi pljučnice, zaradi česar je bil več kot mesec dni v bolnišnici. Zaradi okrevanja po bolezni se je v zadnjem času le redko pojavil v javnosti, nazadnje v nedeljo ob velikonočnem blagoslovu mestu in svetu, kar se je izkazalo za njegov zadnji nastop v javnosti .

10.53 Na smrt papeža Frančiška se je odzval slovenski politični vrh. »Njegov glas za mir in pravičnost je navdihnil na milijone ljudi,« je med drugim zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Premier Robert Golob pa je zapisal, da je bil papež Frančišek vest sveta.

Deeply saddened by the passing of His Holiness @Pontifex. His voice for peace and justice inspired millions. That he passed on Easter Monday only deepens the symbolism of his legacy - a life devoted to hope and renewal. I extend my heartfelt condolences to the Catholic Church. pic.twitter.com/38r7EtJIFZ — Nataša Pirc Musar (@nmusar) April 21, 2025

Premier dr. Golob: Bil je vest sveta.



Papež Frančišek se je od nas poslovil v izjemno težkih časih, ki nam kot človeštvu niso v čast. Vojne, ki si jih je Frančišek srčno želel končati, in razprtije med narodi, ki se jih je trudil pomirjati, vse to njegovo delo nam je dajalo… — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 21, 2025

10.33 Ob izpraznitvi apostolskega sedeža je po starodavni tradiciji za izvolitev novega papeža pristojen kardinalski zbor . Kardinali izbirajo papeža med posebnim postopkom, imenovanim konklave, volijo pa lahko le tisti, ki na dan smrti oziroma odstopa papeža še niso dopolnili 80 let.