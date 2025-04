Kaj izdaja narcisa

Če ste že srečali osebo z narcisoidnimi lastnostmi, potem veste, da so to ljudje, ki hitro očarajo s svojim videzom, ambicijami, inteligenco, humorjem in pozornostjo. Vse to pa ima en sam cilj: da nekoga potegnejo v vrtinec manipulacije, ki jo narcisi obvladajo do najmanjše podrobnosti.

Tukaj je pet obnašanj, ki razrivajo narcisa: prepoznajte jih in ne nasedajte.

Narcis nikoli ne prevzame odgovornosti

V vsakem konfliktu krivdo prevali na nekoga drugega: na vas, na šefa, sodelavce, družino ...

On ni nikoli kriv in v razmerju se morate vi opravičevati, prevzemati odgovornost in dvomiti vase.

FOTO: Gettyimages

Ne spoštuje nobenih meja

Tudi če mu jasno postavite meje, jih on ignorira. Želje, zasebnost in potrebe drugih ga ne zanimajo, vedno ravna tako, kot ustreza njemu.

Vedno mora biti po njegovo

Ne glede na dogovor na koncu mora biti vse po njegovem.

On ve najbolje, on ima zadnjo besedo in če mu to dopuščate, hitro povsem prevzame nadzor nad odnosom in vami.

Kršitev pravil je zanj nekaj običajnega

Tudi če skupaj določita pravila, jih ne bo upošteval. Ne želi se prilagajati, ampak pravila prireja sebi in ravna izključno po svojih trenutnih željah.

FOTO: Gettyimages

Daja prazne obljube

Včasih se bo opravičil in obljubil, da se nekaj ne bo več ponovilo.

A ne nasedajte, narcis ne drži obljub. Ne želi se truditi, zato hitro pade nazaj v svoje vzorce, s katerimi uveljavlja svoj prav in hrani svoj ego, opozarja sensa.rs.