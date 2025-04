Na pogrebu papeža v soboto pričakujejo na tisoče vernikov in voditelje z vsega sveta

Pogreb papeža Frančiška bo v soboto, je dan po njegovi smrti potrdil Vatikan. Udeležbo na pogrebnih slovesnostih so že napovedali številni tuji voditelji, iz Slovenije predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob. Ta je napovedal tridnevno žalovanje ob papeževi smrti.

Papež je v starosti 88 let zaradi možganske kapi umrl v ponedeljek zjutraj, potem ko je še na velikonočno nedeljo vernikom na Trgu svetega Petra podelil blagoslov mestu in svetu.

Njegovo truplo so v ponedeljek zvečer položili v krsto in prenesli v kapelo Doma svete Marte, kjer je prebival. Frančišek je oblečen v rdečo obleko, na glavi ima papeško mitro, v rokah pa rožni venec. Ob krsti stojita pripadnika švicarske garde.

Njegovo stanovanje v drugem nadstropju poslopja, kjer je živel, so tako kot tudi papeško stanovanje v tretjem nadstropju papeške palače zapečatili.

V kapeli Doma svete Marte se od pokojnega Svetega očeta že lahko poslovijo kardinali, predstavniki kurije in uslužbenci Vatikana. Ostali verniki se mu bodo lahko v prihodnjih dneh poklonili v baziliki svetega Petra, kamor ga bodo prepeljali v sredo.

Zadnje slovo od papeža bo v soboto. Na trgu svetega Petra bo ob 10. uri pogrebna slovesnost, nato bodo papeža na njegovo željo pokopali v rimski baziliki Marije Snežne.

Vatikan je podrobnosti o pogrebu sporočil po prvi kongregaciji kardinalov po smrti Frančiška, na kateri so se zjutraj zbrali v Vatikanu. Nove se bodo zvrstile do konklava, postopka izbire novega papeža, začetek katerega morajo kardinali še določiti. Volitve se morajo sicer začeti ne prej kot 15 in ne pozneje kot 20 dni po smrti papeža, torej med 5. in 10. majem.

Na tisoče vernikov

Na pogrebu papeža pričakujejo na tisoče vernikov in voditelje z vsega sveta. Prihod v Rim sta med drugim potrdila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Tam bodo tudi predsedniki ZDA, Francije in Ukrajine Donald Trump, Emmanuel Macron in Volodimir Zelenski.

Ne bo pa na pogreb ruskega predsednika Vladimirja Putina, čigar potovanja omejuje nalog za pridržanje Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Namesto britanskega kralja Karla III. pa bo v Vatikan prišel njegov sin princ William.

Iz Slovenije se bosta pogrebnih slovesnosti udeležila predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob. Predsednik vlade je napovedal tudi razglasitev žalovanja ob smrti papeža, ki naj bi trajalo tri dni, predvidoma od četrtka do sobote.

Papežu so se danes v DZ z minuto molka poklonili tudi poslanci. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ga je pred tem označila za izjemnega človeka in borca za mir.

Voditelji držav so že v ponedeljek množično izražali sožalje in se poklanjali papežu, ki so ga izpostavljali kot borca za spregledane, dialog in mir. Njegova rodna Argentina je razglasila teden dni žalovanja, italijanska vlada pet, Indija je danes začela tridnevno nacionalno žalovanje, na Hrvaškem pa bo enodnevno žalovanje v soboto.

Slovenske škofe bo na papeževem pogrebu zastopal predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) in novomeški škof Andrej Saje. Na SŠK so župnijam priporočili, naj za pokojnega papeža organizirajo molitve, v stolnicah vseh škofij pa bodo zanj potekale tudi maše zadušnice.