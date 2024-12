Epilog primera Pelicot: od tri do trinajst let zapora

Na sodišču v francoskem mestu Avignon se je z izrekom večletnih zapornih kazni končalo sojenje 51 obtoženim v primeru Gisele Pelicot. Dvajset let zapora je tako zaradi posilstev svoje žene Gisele dobil Dominique Pelicot.

Drugi obtoženi, ki so na povabilo Pelicota omamljeno (zdaj že nekdanjo) ženo posiljevali na njunem domu, pa so dobili od tri do 13 let zapora, kar je v večini primerov manj, kot je predlagalo tožilstvo.

51 OBTOŽENIH

je bilo v odmevnem procesu.

Sojenje za zločin, ki je pretresel Francijo, se je začelo pred tremi meseci. Na zatožno klop je kot glavni obtoženec sedel 72-letni Pelicot, ki je glede na razkritja tožilstva posiljeval svojo omamljeno ženo. Po spletu je na dom povabil še več deset moških in skupaj z njim so sodili še 50, starim od 27 do 74 let; večina je obtožbe zanikala.

Deset let jo je zlorabljal

Zlorabe, ki jih je Pelicot priznal, so se dogajale skoraj desetletje. Sodišče ga je spoznalo za krivega tako posilstev njegove žene kot žene enega od soobtoženih, obenem pa še snemanja nedostojnih fotografij njegove hčerke in dveh snah.

»Hvala za vaš pogum!« so se Pelicotovi pred sodiščem zahvaljevali njeni podporniki.

Gisele Pelicot je postala feministična junakinja doma in po svetu, ker se je odrekla pravici do sojenja za zaprtimi vrati ter se v sodni dvorani soočila z obtoženci, češ da želi sram prenesti z žrtve na storilca. Po odhodu s sodišča se je zahvalila vsem, ki so ji na njeni poti izkazali podporo. Poudarila je tudi, da ni nikoli obžalovala, da je odprla vrata sojenja.

Raziskovalna skupina novinarjev STRG_F na nemški televiziji ZDF pa je prav te dni objavila rezultate preiskave desetine klepetalnih skupin na omrežju telegram. Ugotovili so, da si posiljevalci tam izmenjujejo informacije o svojih posiljevalskih metodah. Posilstva celo napovedujejo in si delijo navodila, kako prej omamiti ženske.