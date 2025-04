Ne spreglejte! Furs Slovencem poslal zelo pomembno sporočilo

Spletni prevaranti nikakor ne počivajo. Tako so se tokrat lotili Finančne uprave RS (FURS). Tako so opozorili: »Bodite previdni, saj smo zasledili kroženje lažnih elektronskih sporočil v imenu Finančne uprave. Opozarjamo vas, da ne klikate na povezave in ne posredujete svojih osebnih podatkov!«

Ob tem ne bo odveč nasvet policije. Policija v zadnjem obdobju obravnava večje število različnih spletnih goljufij, ki se pogosto začnejo z lažno e-pošto ali SMS sporočilom v imenu banke, lahko tudi s telefonskim klicem lažnega bankirja, končajo pa z vdorom v elektronsko banko ter praznim bančnim računom. Spletni kriminalci postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje teže jih je odkriti.

Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge. Ob morebitnem oškodovanju občanom svetujejo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke) in se za prijavo čimprej obrnejo na najbližjo policijsko enoto in oškodovanje prijavijo policiji.