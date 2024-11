Nove podrobnosti primera Pelicot: zlorabljal je tudi hčerko

Primer Francoza Dominqua Pelicota, ki je skoraj desetletje omamljal svoj ženo Gisele ter jo ponujal moškim za spolnost, na sodišču, kjer je trenutno, dobiva nove, še bolj grozljive razsežnosti. Znano je postalo, da so policisti v njegovem računalniku v mapi z imenom Zloraba odkrili tudi fotografije 45-letne hčerke Caroline Darian.

Zanika, da bi se spravljal na otroke in vnuke.

Srednja od Pelicotovih treh otrok se sprva sploh ni prepoznala, vendar se je izkazalo, da je na posnetku prav ona. Posnel jo je v postelji in pomanjkljivo oblečeno. »Vem, da sem bila omamljena. To ni predpostavka, resnica je. To vem,« je dejala žrtev, ki je, da bi se distancirala od pošastnega očeta, tudi spremenila priimek.

Od šoka je bruhal

Na zaslišanju je med pričanjem proti njemu dejala, da je edina razlika med njo in njeno mamo v tem, da sama nima neizpodbitnih dokazov proti njemu. »Če je ostal v tebi še kanček človečnosti, povej resnico, kaj si storil moji sestri, ki vsak dan trpi in bo trpela vse življenje,« je očeta pozval starejši brat David Pelicot.

Dominique je sicer zlorabo žene že priznal, a trdi, da se otrok in vnukov ni dotaknil. David, ki je očetu povedal, da mu nikoli ne bo odpustil tega, kar je storil njegovi materi, je na sodišču izjavil, da ga je razkritje očetovega početja pahnilo v tak šok, da je večkrat bruhal.

Hči obtoženega Caroline Darian pravi, da je edina razlika med njo in materjo pomanjkanje neizpodbitnih dokazov. Foto: Manon Cruz/Reuters

Svoj nekdanji dom je skupaj s sorojencema po razkritju izpraznil, zdaj ga imenujejo hiša groze. Kot je povedal, so otroci opazili, da je mama odsotna in da ne sledi pogovoru, vendar so mislili, da boleha za alzheimerjevo boleznijo ali da je kriv tumor na možganih.

Samo strmela je predse

»Videl sem, kako se je mama izklopila, zdelo se mi je, da ni več z nami. Zdela se je omamljena, samo strmela je predse. Vprašal sem: 'Mama si v redu? Oče, ali ima težave?' Hitro je vstal s stola in rekel, da jo bo spravil v posteljo. Potem smo šli domov, a predstavljajte si, da bi kaj pozabil in se vrnil. Kaj bi našel? Takrat ji je nameraval narediti, kar danes vemo, da ji je počel,« je časopisu Guardian razkril najmlajši otrok, sin Florian.

Sojenje Pelicotu je javno, Gisele Pelicot je dovolila celo objavo najbolj pretresljivih posnetkov zlorab, vse v želji, da bi ozaveščala o posilstvih s pomočjo drog.