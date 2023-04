S ponarejeno izkaznico ukradla 1,3 milijona evrov, iščejo jo že več dni

Črnogorska policija išče žensko, ki je 12. aprila s ponarejenimi listinami stranke banke Lovćen z njenega računa dvignila 1,3 milijona evrov. Z lažnimi dokumenti je šla celo dvakrat na banko, njena prava identiteta pa še vedno ni znana.

»Policija še vedno nima njenega imena, iščejo jo. Na banko je prišla z osebno izkaznico, ki ni njena, torej ponarejena, prosila, naj ji pripravijo denar, prišla naslednji dan in ga dvignila,« je povedal vir.

Po poročanju črnogorskih Vijesti je banka policijo obvestila dan pozneje, ko je Budvanka M.O. povedala, da ni zahtevala, da se ji izplača denar, ki ga hrani na banki.

S Policijske uprave so neuradno povedali, da so nato ugotovili, da so denar izročili osebi, ki je predložila ponarejeno osebno izkaznico na ime M.O.

Goljufinjo so posnele kamere

Goljufinja naj bi 11. aprila napovedala, da bo prihranke dvignila v poslovalnici banke v Herceg Novem, od koder so ji glede na velik znesek sporočili, kdaj naj pride. Dan pozneje je stopila v banko z nahrbtnikom, vzela denar in odšla.

Po odredbi državnega tožilca se izvajajo ukrepi in dejanja za odkritje neznane osebe, ki je storila goljufijo. Banka je policiji izročila posnetke nadzornih kamer, ki so jasno posnele storilko.

Prevaro so odkrili, ko so dokumente poslali na sedež banke v Podgorici, od koder so stopili v stik s stranko, ki jim je povedala, da že več kot leto dni ni prišla v Črno goro.

V banki, kjer je bila goljufija storjena, poteka tudi interna preiskava, poroča Kurir.rs.