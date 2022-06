Razkrit vzrok smrti štirih fantov: Šlo je za takojšnjo smrt, poškodb na truplih ni bilo

Poročali smo že o strašni prometni nesreči na cesti Gojna Gora–Čačak pri Jančićih v Srbiji, v kateri so umrli štirje mladeniči, stari 18 in 19 let. Nesreča se je zgodila, ker je voznik suzukija izgubil nadzor nad vozilom, to pa je končalo v strugi reke.

Obdukcija štirih mladeničev, ki so umrli v grozljivi nesreči, je pokazala, da so vsi umrli zaradi zloma vratu. Prav tako nihče od mladeničev ni bil pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih substanc, je poročal Kurir.

»Šlo je za takojšnjo smrt in vidnih poškodb na truplih ni bilo, morda le nekaj prask,« so še poročali.

Razkrili so še, da , da je imel voznik suzukija veljavno vozniško dovoljenje, pa tudi, da je bil avto, ki ga je vozil, starejši in ni imel zračnih blazin.