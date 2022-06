To so štirje mladeniči, ki so izgubili življenje, ko so se vračali z zabave (FOTO)

V hudi prometni nesreči na cesti Gojna Gora - Čačak pri Jančićih v Srbiji so umrli štirje mladeniči, poroča srbski Telegraf. Po njihovih informacijah gre za mlajše polnoletne osebe, stare 18 in 19 let.

Do nesreče je prišlo, ko je voznik suzukija izgubil oblast nad vozilom, ki je končalo v strugi Kamenice. »Na kraj so prispeli policisti in gasilci ter starši poškodovanih mladeničev. Avto je bil popolnoma razbit. Nesreča se je zgodila nekaj ur po polnoči, saj smo slišali, da se mladeniči vračajo domov z neke zabave. Ta podeželska cesta je nepredvidljiva in nevarna, pogosto lahko pripelje do incidentov, a tudi najstarejši domačini se takšne tragedije ne spominjajo« za Rina.rs pravi eden od očividcev.

Avto so našli danes okoli desete ure. Okoliščine še ugotavljajo, policijska preiskava je v teku. Dežurne ekipe so več ur iz brezna vlekle avtomobil in trupla poškodovanih mladeničev.