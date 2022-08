Razkrili rezultate obdukcije: bi novinar Matijanić lahko preživel?

Smrt novinarja Vlada Matijanića na Hrvaškem še vedno močno odmeva. Matijanić je umrl 5. avgusta za posledicami okužbe s koronavirusom. Primer odmeva, ker sta Matijanić in njegova žena večkrat zaman prosila zdravnike za pomoč in prosila za hospitalizacijo, a se zdravniki za njo niso odločili. Na zdravstveno osebje, ki je sprejelo njegove klice na pomoč, se je vsul plaz očitkov, hrvaški mediji pa danes objavljajo rezultate obdukcije, po katerih so mnogi prepričani, da bi lahko ob pravočasni pomoči preživel.

Patolog je ugotovil dvostransko intersticijsko pljučnico in akutno poškodbo srca - vnetje srčne mišice, ki bi lahko bila po mnenju patologov posledica okužbe s covidom. Opazili so tudi močno otekanje pljuč in izliv tekočine v srce ter generaliziran zastoj krvi. Našli so strdke v malih pljučnih arterijah ter majhne krvavitve v pljučnih mešičkih, ki so značilne za covid-19. Ker je prišlo do vnetja srčne mišice, so pomislili, da je bil Matijanić okužen že dlje časa, ne le nekaj dni. Kako dolgo, bo pokazala histološka analiza na rezultate katere pa še čakajo.

V njegovih pljučih so našli tudi manjše koščke hrane. Hrana bi lahko tja zašla kot posledica vdihovanja kosov hrane ali pa je hrana tja zašla med oživljanjem. Patologi so zabeležili tudi oteklino v možganih in Sjogrenov sindrom – kronično vnetje žleze slinavke ter kronično vnetje sapnika in bronhijev. Histološka analiza bo pokazala tudi, ali je bila pljučnica posledica Sjorgenovega sindroma, covida ali kombinacije obeh.

Index še piše, da strokovnjaki sklepajo, da je Matijanić najverjetneje umrl zaradi pljučnega edema, vzrok pa je miokarditis oziroma vnetje srčne mišice ter pljučnica. Glavni vzrok smrti je covid-19, pomembno pa naj bi na smrt vplival tudi Sjögrenov sindrom, a s smrtjo ni vzročno povezan. Index še dodaja, da bi po vsem znanem Matijanić covid-19 lahko prebolel uspešno, če bi pravočasno dobil ustrezno pomoč. Torej, če bi bil hospitaliziran, bi dobil zdravila in bil pod stalnim zdravniškim nadzorom. Več možnosti bi po njihovem imel tudi, če bi dobil zdravilo remdesivir, ki ga je primanjkovalo, ali paxlovid, ki pa ga sicer na Hrvaškem še ne uporabljajo.