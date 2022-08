Objavili šokantne poslednje posnetke hrvaškega novinarja: Pokličite čez pet dni, če ne bo bolje ...

Vladimir Matijanić, Indexov novinar, je umrl v petek popoldne, potem ko je več dni iskal pomoč pri splitskih zdravnikih. Prvič je 2. avgusta na urgenci infektologije zaprosil za hospitalizacijo. Toda poslali so ga domov. Njegova življenjska sopotnica Andrea Topić, tudi novinarka, je na facebooku podrobno opisala, kako so dan pred smrtjo in na dan smrti vsaj desetkrat poklicali v bolnišnico in urgenco ter prosili za njegovo hospitalizacijo.

V telefonskih klicih je jasno slišati, da jim je že uvodoma povedal, da je zbolel za covidom, da se počuti zelo slabotnega, opozoril, da je imunsko oslabljen bolnik in da ima sjogrenov sindrom. Zdravnik, s katerim se je pogovarjal večer pred smrtjo, mu je glede na terapijo, ki jo je jemal le dva dni, zagotovil, da ni imunsko oslabel, da naj ne pride v bolnišnico, ampak naj se oglasi pri njem čez pet dni. če mu fibra ne preide«.

Žal se je njegovo srce ustavilo 5. avgusta, ko so na dom kar dvakrat prišli reševalci, v drugo so ga morali oživljati, vendar je bilo zanj prepozno. Hrvaška javnost je zgrožena nad odnosom zdravnikov, zdravstveni minister pa je že povedal, da bodo primer prevzele pristojne službe.