Prišel na pomoč in jo ubil

Združene države Amerike znova pretresa policijsko nasilje nad temnopoltimi. Toliko bolj, ker je bila tokrat žrtev 30-letna mama dveh otrok, ki je sama poklicala policijo, saj je sumila, da je v njenem domu vsiljivec.

Na klic sta se odzvala šerifova namestnika iz okrožja Sangamon v zvezni državi Illinois. Medtem ko sta bila pri njej, je eden od njiju pregledal prostore in iskal vsiljivca, drugi pa je ostal pri Sonyi Massey, ki je nadaljevala opravke po hiši. Vprašala ga je, ali lahko s štedilnika umakne lonec z vodo, ki je ravno zavrela, kar ji je policist dovolil, nato pa je nenadoma povsem ponorel, začel vpiti nanjo, naj lonec odloži, in trikrat ustrelil proti njej. Eden od nabojev je žensko zadel tik pod levo oko in v bolnišnici so jo razglasili za mrtvo.

Sodna obdukcija je potrdila, da je bilo za 30-letnico usodno policijsko nasilje.

Odrejena je bila sodna obdukcija in v petek je mrliški oglednik sporočil, da je bil strel za 30-letno Sonyo tudi usoden. Policist in šerifov namestnik Sean P. Grayson je bil še pred tem odpuščen, interna preiskava je celo razkrila, da je bil v preteklosti dvakrat obtožen uporabe pretirane sile, a mu je kljub temu nekako uspelo obdržati službo. Tokrat so ga aretirali in ga pripeljali pred sodnika zaradi storitve petih kaznivih dejanj, med njimi umora. Grayson je vse obtožbe zavrnil in v priporu čaka na začetek sojenja.

Po Chicagu se medtem vrstijo protesti, na katerih ljudje od kongresa zahtevajo policijsko reformo, strožje kazni za policijsko nasilje, pravično in nepristransko sojenje policistom ter predvsem enakopravno obravnavo belcev in temnopoltih. Zadnji od njih je bil minulo soboto, dan po objavi rezultatov avtopsije.