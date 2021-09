Prijatelj razkriva, da je oče iz pekla živel dvojno življenje

Medtem ko poskušajo preiskovalci ugotoviti, kaj se je v noči na soboto dogajalo v stanovanju vile v zagrebškem naselju Mlinovi, kje so umrli trije otroci, mediji že pišejo o tem, da naj bi sedemletna dvojčka in štiriletnika pokopali v Neumu, kraju, od koder prihaja njihova mama. Če bo do tega prišlo, so v Neumnu napovedali, da bodo razglasili dan žalovanja. Dnevni Avaz pa razkriva nove podrobnosti o AvstrijcuPoročajo, da je vir, ki je bil blizu 56-letniku, za avstrijski tabloid Heute razkril, da je živel dvojno življenje in je bil obseden z idejo dokazati, da ni biološki oče otrok.»Bil je na dnu. Ni imel denarja. Ne vem, kaj je pričakoval in zakaj se je pridružil loži, če se ji je. Sicer so znani po tem, da si pomagajo na legalen način. A to, kar je naredil, ne sovpada z njihovo filozofijo,« poročajo. Dodajajo, če je v Zagrebu igral vzornega očeta, je na Dunaju pogosto obiskoval rdeče četrti in užival prepovedane snovi.Njegov prijatelj je še razkril, da se mu je zadnje čase zdelo, da je depresiven in da je bil vse bolj prepričan, da ni oče otrok. »V zadnjih dveh letih je neprestano omalovaževal svojo družino,« je še dejal.Harald, ki si je po krutem zločinu poskušal vzeti življenje, je na intenzivni negi v bolnišnici in pod stalnim nadzorom policije. Dodajajo, da je njegovo stanje stabilno.