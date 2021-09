Policistka na robu joka, sosed umorjenih otrok pa: Ta hiša je zakleta

Harald Kopitz FOTO: Facebook Harald Kopitz

Zakleta vila

Pristojni v šoku, povedo bolj malo

Hrvaška je v šoku, v šoku je tudi vsa regija, ki žaluje za tremi otroki, ki so ponoči umrli v stanovanju večstanovanjske vile v središču Zagreba. Življenje naj bi jim vzel lastni oče, 56-letni, ki si je po grozljivem zločinu skušal vzeti življenje, a je preživel. Njegovo stanje naj bi bilo po poročanju hrvaških medijev stabilno, grozi pa mu 50 let zaporne kazni.Harald je pred krutim dejanjem na facebooku objavil poslovilen zapis, v katerem je zapisal, da ne more več prenašati sporov med njegovo bivšo ženo in novo partnerko. Razkril je, da ima finančne težave in da se zato poslavlja. Njegovi prijatelji so obvestili policiste, ki so v stanovanju naleteli na strašen prizor., vodja oddelka za mladoletniško prestopništvo, je v izjemno čustveni izjavi za javnost razkrila, da pred tem zločinom policisti še nikoli niso intervirali v tej družini. Policistom, ki so bili priča grozljivemu prizoru in so prvi prišli na kraj dogodka, bodo zaradi izjemno travmatičnega dogodka zagotovili strokovno pomoč, so v izjavi za javnost pojasnili na policiji za 24sata.Spregovorili so tudi sosedi Haralda Kopitza in povedali, da je ta vila zakleta. Razkrili so, da je policija v tej vili večkrat intervirala, a do zdaj nikoli zaradi dogajanja v stanovanju, v katerem se je ponoči zgodil krut zločin. »Ko sem slišal za zločin, sem pregledal nadzorne kamere in videl, da so se okoli druge ure ponoči v stanovanju prižgale luči.«Druga soseda pa je razkrila, da je večer pred usodno tragedijo slišala prepir in glasne pogovore, ko je šla po perilo, a ni vedela, kaj točno se dogaja. »Tukaj sem nekaj mesecev in nisem jih poznala. To je naravnost strašno. Kakšen oče je to?«»To je neverjetna situacija, da otroci umrejo zaradi nekoga, ki bi jih moral zaščiti,« je situacijo komentirala, varuhinja otrokovih pravic. »Karkoli bi zdaj rekla, bi bilo neresno in neodgovorno,« je dejala in povedala, da je treba počakati na izsledke preiskave. V šoku je tudi zagrebški župan, ki je izrekel sožalje družini in dejal, da še ne želi komentirati primera, dokler ne bodo znane vse okoliščine strašne tragedije.Ugledna psihologinjapa je dejala, da že samo dejstvo, da je oče po tako krutem dejanju skušal narediti samomor kaže na neke psihološke diagnoze, a meni, da je za zdaj neodgovorno, da bi o tem govorili. Glede na to, da sta se zakonca razšla in da je šlo za mladoletne otroke, pa je prepričana, da je bil v vse skupaj vpleten tudi center za socialno delo, a povsem možno je, da starša o tem, kako si bosta delila skrbništvo, nista obvestila CSD.Ob tej strašni tragediji se Hrvati spominjajo vseh ostalih podobnih primerov, ki so se v zadnjem letu zgodilo in jih pretresli. Eden izmed takšnih je gotovo primer male Nikoll, ki je umrla po tem, ko jo je njena mati brutalno pretepla in dlje časa zanemarjala