Požar se je nevarno približal obratu z jedrskim orožjem

Na severu ameriške zvezne države Teksas že več dni divjajo požari, ki so uničili rastje in naselja na območju, velikem 3500 kvadratnih kilometrov. O ranjenih oblasti niso poročale, je pa v požaru, ki je zajel njeno hišo, umrla 83-letna upokojena učiteljica. Njeno zoglenelo truplo so našli gasilci med ruševinami, zakaj se ni pravočasno rešila, saj je bila po besedah svojcev povsem mobilna in prisebna, pa za zdaj ni znano.

Na tisoče domov je ostalo brez električne energije, več tisoč ljudi na najbolj ogroženih območjih pa je moralo zapustiti domove. Za več ur so evakuirali tudi obrat za montažo in demontažo jedrskega orožja, edini tovrstni v Združenih državah Amerike, a so gasilci in prostovoljci vse moči usmerili v to, da se ogenj stavbi ne bi približal, kar jim je tudi uspelo.

Niso pa imeli te sreče v drugih delih zvezne države, gašenje ognjenih zubljev, ki ponekod v višino dosegajo tudi več kot tri metre, namreč močno otežuje veter. Do včeraj je gasilcem uspelo omejiti komaj tri odstotke požara, guverner Teksasa pa je za kar 60 občin razglasil izredne razmere ter pozval prebivalce, naj omejijo aktivnosti, med katerimi nastanejo iskre, ki bi zanetile nove požare, prepovedana pa je vsakršna uporaba ognja na prostem.

Do včeraj je gasilcem uspelo omejiti komaj tri odstotke požara, guverner Teksasa pa je za kar 60 občin razglasil izredne razmere.

Rastje na severnem delu zvezne države, imenovanem Penhandle, je namreč izjemno suho, saj tam še dolgo niso videli dežja, zato lahko vsaka najmanjša iskrica povzroči novo katastrofo. »Hitrost, s katero se požari širijo, je vse prej kot običajna. Tla so suha in sunki vetra močni. Plameni v eni minuti uničijo območje v dolžini 110 metrov,« je povedal Leighton Chachere Gibson z zavoda za gozdove. Največji požar v Teksasu se je zgodil marca 2006, uničil pa je skoraj 4000 kvadratnih kilometrov površin, toda tej številki se tokratni že hitro približuje.