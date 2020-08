Pošastni očim pretepel dvojčka: prvi je umrl, drugi končal na urgenci

Enoletnik je umrl, za njegovega bratca pa borijo v bolnišnic, saj je utrpel hude poškodbe. Dvojčka je brutalno pretepel njun očim, v njihovi hiši v Detroitu. Po prihodu na kraj zločina so bili šokirani, saj so našli mrtvega dečka, njegov bratec dvojček pa je bil močno poškodovan.

​

​Mamo Liso so takoj pridržali, zaradi ogrožanja življenja svojih otrok medtem ko je očim James Gibson pobegnil in so prijeli šele čez nekaj ur.



Gibson je, po brutalnem zločinu vzel Lisin avto in pobegnil neznano kam. Policija ga je našla po nekajurnem iskanju. Izsledili so ga 50 kilometrov od doma. Motiv zločina zaenkrat še ni znan. Edino kar je razkrila policija je to, da je bil Gibson že v preteklosti obtožen zlorabe otrok. Babica pokojnega fanta se je lotila humanitarne akcije s pomočjo katere zbira sredstva za pogreb enega od dvojčkov.